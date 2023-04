Voormalige steengroeve van Dongelberg gesloten voor publiek na verdrinken duiker

De steengroeve van Dongelberg in het Waals-Brabantse Jodoigne is gesloten voor het publiek. Dat heeft burgemeester Jean-Luc Meurice vrijdag bekendgemaakt. Het toegangsverbod komt er nadat een duiker er op 16 april door een ongeval om het leven kwam.

“Hoewel we al inlichtingen hadden gevraagd aan de Waalse Watervereniging SWDE, eigenaar van de oude groeve, waren er geen maatregelen genomen. Het gevaar van de site is nochtans niet nieuw. Eerder stierven al duikers in april 2019 en in februari 2022”, zegt burgemeester Meurice. De steengroeve, met een maximale diepte van veertig meter, doet sinds 2005 dienst als duikcentrum.

Het toegangsverbod geldt tot het einde van de maand juni. “In die tijd willen we informatie en opheldering krijgen over de door SWDE te nemen maatregelen”, besluit de burgemeester van Geldenaken.