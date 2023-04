Robert Desmet kan zijn auto momenteel niet meer aan beide kanten van de Romeinsesteenweg parkeren. — © IF

Wemmel/Brussel

Acht jaar lang kon Wemmelaar Robert Desmet (67) zijn wagen aan de overkant van de Romeinsesteenweg op grondgebied Brussel parkeren, maar op twaalf dagen tijd heeft hij ineens zeven boetes in de bus gekregen. “Heeft iemand de stad geseind of zitten we met een ijverige inspecteur?”