Daphne en Tanja zijn 200.000 euro én hun bouwdroom kwijt aan failliete aannemer: “En ondertussen zit hij op een jacht in Kroatië”

In december 2021 hadden ze moeten verhuizen naar hun nieuwe woning in Peulis (Putte), maar intussen ligt er alleen maar een fundering en zijn ze 200.000 euro aan voorschotten kwijt. Daphne Snaps (47) en haar partner Tanja Kemps (46) uit Heist-op-den-Berg gingen voor hun droomhuis in zee met het inmiddels failliete bouwbedrijf La Casa uit Lille. De droom draaide uit op een financiële nachtmerrie. “Als we dat geld niet terugzien, betalen we af voor gebakken lucht.” Ze zijn niet de enige gedupeerden.