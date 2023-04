Nicht van Olivier Vandecasteele laat zich 24 uur opsluiten op Grote Markt van Doornik

Manon Brabant, een nicht van Olivier Vandecasteele, de Belgische hulpverlener die al meer dan een jaar opgesloten zit in Iran, laat zich zaterdag voor 24 uur opsluiten op de Grote Markt van Doornik. Ze doet dat uit protest tegen “de traagheid van de concrete vorderingen” in het dossier van Vandecasteele.

De Belgische ngo-medewerker Olivier Vandecasteele zit al sinds 24 februari 2022 vast in een Iraanse gevangenis. Hij werd veroordeeld tot 40 jaar gevangenisstraf en 74 zweepslagen wegens “spionage”, zonder advocaten van zijn keuze en na een oneerlijk proces. Sinds augustus vorig jaar zat Vandecasteele opgesloten op een onbekende locatie, maar een tiental dagen geleden werd hij overgebracht naar de Evin-gevangenis in Teheran.

Ons land heeft om de overlevering gevraagd. Er is een verdrag uitgewerkt dat voorziet in een mogelijke overdracht van gevangenen tussen België en Iran. Concreet zou Vandecasteele geruild kunnen worden voor de Iraanse schijndiplomaat Assadolah Assadi, die veroordeeld werd tot 20 jaar cel voor zijn rol bij een verijdelde aanslag op een bijeenkomst van de Iraanse oppositie in Parijs.

Eerder deze week hadden familie en vrienden van Vandecasteele hun bezorgdheid uitgedrukt over de situatie van Vandecasteele en zijn overbrenging naar de gevangenis van Evin.

Geen comfort

Zaterdag zal Manon Brabant, een nicht van Vandecasteele, zich voor 24 uur opsluiten in een cel. “Een replica van een gevangenis zonder enig comfort zoals die waarin Olivier overleeft”, zo staat in een persbericht. “In deze gevangenis van 2m x 2m, gesteund en bewaakt door haar ouders en familieleden, hoopt zij de autoriteiten die zich inzetten voor de vrijlating van de Belgische ngo-medewerker, optimaal te sensibiliseren en de mobilisatie van de bevolking in België en daarbuiten verder te versterken”, luidt het.

Volgens de familie is de fysieke en mentale gezondheid van Vandecasteele “alarmerend” en is het “van vitaal belang dat onze autoriteiten het onderhandelingsakkoord met de Iraniërs afronden en hun belofte van vrijlating nakomen”.