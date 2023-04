De eindbalans van ons recordseizoen in Europa: bijna 70 miljoen aan prijzengeld en vijf plaatsen omhoog op coëfficiëntenranking

Door de uitschakeling van Anderlecht, AA Gent en Union zit het meest succesvolle Europese seizoen ooit van Belgische clubs erop. Tijd dus voor de eindafrekening: onze Belgische clubs verzamelden een recordaantal van 14.200 punten, waarmee we van de dertiende naar de achtste plaats springen op de coëfficiëntenranking. Club Brugge, AA Gent, Union, Anderlecht en Antwerp wonnen ook tientallen plaatsen op de individuele clubranking. In totaal werd bijna 70 miljoen euro aan prijzengeld in de wacht gesleept.

Liefst 56 wedstrijden speelden de Belgische clubs dit seizoen in Europa. 24 daarvan werden gewonnen, 18 werden verloren en 14 eindigden op een gelijkspel. Op de coëfficiëntenranglijst staat België dit seizoen in de top vijf, achter traditionele toplanden Engeland, Italië, Duitsland en Spanje. De Belgische clubs scoorden met een recordaantal van 14.200 punten beter dan die van top vijf-land Frankrijk. Indien AZ de finale van de Conference League haalt, kan Nederland ons daar wel nog voorbij.

© BELGA

Anderlecht is met acht zeges de Belgische ploeg die het meest kon winnen in Europa, al kwamen drie van die overwinningen tot stand in de Europese voorrondes. Toch is paars-wit niet de ploeg die het meeste coëfficiëntpunten verzamelde. Dat is Union, dat in totaal twintig punten pakte, met dank aan de extra bonuspunten voor het winnen van zijn Europa League-groep én het bereiken van de kwartfinale. Club Brugge, dat veel bonuspunten pakte voor kwalificatie voor de groepsfase en achtste finale van de Champions League, pakt net zoals Anderlecht 17 punten. AA Gent, dat net zoals Anderlecht één bonuspunt kreeg omdat het tweede eindigde in zijn Conference League-groep, sluit af met 13 punten. Antwerp, dat er in de voorrondes uitvloog, bleef op 4 punten steken.

Coëfficiëntpunten per team:

1. Union 20 (12 matchen: 6 gewonnen, 3 gelijk, 3 verloren - 6 bonuspunten)

2. Club Brugge 17 (8 matchen: 3 gewonnen, 2 gelijk, 3 verloren - 9 bonuspunten)

3. Anderlecht 17 (16 matchen: 8 gewonnen, 3 gelijk, 5 verloren - 1 bonuspunt)

4. AA Gent 13 (14 matchen: 4 gewonnen, 4 gelijk, 6 verloren - 1 bonuspunt)

5. Antwerp 4 (6 matchen: 3 gewonnen, 2 gelijk, 1 verloren - 0 bonuspunten)

Totaal: 71 punten (56 matchen, 24 gewonnen, 14 gelijk, 18 verloren - 17 bonuspunten)

Rechtstreeks Champions League-ticket, maar ook meer geld en zwakkere tegenstanders voor onze clubs volgend seizoen

Die coëfficiëntenhausse heeft een aantal prettige gevolgen voor ons land. Dat de kampioen van volgend seizoen weer een rechtstreeks ticket voor de groepsfase van de Champions League heeft, weet u al: na een dertiende plaats op de coëfficiëntenranking na afloop van vorig seizoen, heeft België een reuzenstap gemaakt. We staan nu op een veilige achtste plek, met flink wat marge op de nummer negen.

Maar los van de nationale coëfficiënt is de coëfficiënt van de afzonderlijke clubs er ook op vooruitgegaan. Club Brugge sprong op de UEFA-ranglijst van plek 44 naar plaats 30, AA Gent van plaats 59 naar plaats 47, Anderlecht van 121 naar 91 en Antwerp van 107 naar 92. Union had nog geen ranking, maar komt na dit seizoen meteen op plaats 82 binnen. Het heeft op één seizoen tijd meer punten in Europa gepakt dan clubs als Genk, Anderlecht en Antwerp over vijf verschillende seizoenen.

© BELGA

Die ranking is belangrijk. Een hogere coëfficiënt betekent dat de kans groter is dat onze clubs reekshoofd zijn en dus uitgeloot worden tegen zwakkere tegenstanders. Een voorbeeld: met exact dezelfde teams in de groepsfase van de Europa League als bij het begin van dit seizoen, zou Union met zijn huidige coëfficiënt nu niet in pot vier maar in pot drie zitten.

Tegelijkertijd wordt een aanzienlijk deel van het prijzengeld voor de Europese competities ook verdeeld op basis van het coëfficiënt. Hoe hoger de ranking, hoe groter de premie die onze clubs krijgen. Een ander voorbeeld: met exact dezelfde teams in de groepsfase van de Champions League als bij het begin van het seizoen, zou Club Brugge met zijn huidige coëfficiënt bijna 3,5 miljoen euro meer krijgen.

De coëfficiënten van de Belgische clubs:

30. (44) Club Brugge 54.000

47. (59) AA Gent 37.500

82. (-) Union 19.000

91. (121) Anderlecht 17.500

92. (107) Antwerp 17.000

Het prijzengeld van de Belgische clubs:

Wat prijzengeld betreft, heeft Club Brugge in de lucratieve Champions League uiteraard de hoofdvogel afgeschoten. De startbonus van 15,64 miljoen euro alleen al is meer dan wat eender welke Belgische club in totaal verdiend heeft. En daarbij kwam nog eens een coëfficiëntenpremie van 5,685 miljoen, plus 10,26 miljoen voor drie zeges en één draw in de groepsfase, plus een bonus van 9,6 miljoen euro voor het bereiken van de achtste finale.

Union verdiende een kleine elf miljoen euro aan zijn campagne: 3,63 miljoen euro premie voor kwalificatie voor de groepsfase van de Europa League, bijkomend 528.000 euro premie op basis van het coefficiënt, 2,73 miljoen euro voor de vier zeges en één draw in de groepsfase, 1,1 miljoen euro om de groep te winnen, 1,2 miljoen euro voor kwalificatie voor de achtste finale en 1,8 miljoen euro voor kwalificatie voor de kwartfinale.

© BELGA

Anderlecht haalde een dikke acht miljoen euro op in Europa: 100.000 euro voor elke van de twee voorrondes die het speelde, 2,94 miljoen euro voor deelname aan de groepsfase van de Conference League, 1.335.000 euro premie op basis van het coëfficiënt, 1.332.000 euro voor twee zeges en twee draws in de groepsfase, 325.000 euro om tweede te worden in de groep, 300.000 euro om de play-offronde te halen, 600.000 euro om de achtste finale te halen en 1 miljoen euro om de kwartfinale te halen.

AA Gent komt uit op 7,7 miljoen euro aan prijzengeld: 100.000 euro voor de voorronde die het speelde, 2,94 miljoen euro deelnamepremie aan de groepsfase, 1.332.000 euro voor twee zeges en twee draws in de groepsfase, 325.000 euro om tweede te worden in de groep, 300.000 euro om de play-offronde te halen, 600.000 euro om de achtste finale te halen en 1 miljoen euro om de kwartfinale te halen. De Gentenaars kregen minder coëfficiëntenpremie dan paars-wit: 1.201.500 euro.

© BELGA

Antwerp, dat in de play-offronde van de Conference League uitgeschakeld werd door Basaksehir, haalde de groepsfase niet en krijgt logischerwijs het minste prijzengeld. De Europese voetbalbond voorziet 100.000 euro per afgewerkte voorronde - in het geval van Antwerp gaat dat bedrag maal drie - plus 750.000 euro premie voor zij die uitgeschakeld werden in de play-offronde. Goed voor een totaal van net iets meer dan één miljoen euro.

De prijzengelden vormen het gros van de Europese inkomsten van de Belgische clubs, die daarnaast ook nog geld opstrijken via ticketverkoop en tv-gelden. Die exacte bedragen zijn echter niet bekend.

Totaal prijzengelden Belgische clubs:

1. Club Brugge 41.185.000 euro

2. Union 10.988.000 euro

3. Anderlecht 8.032.000 euro

4. AA Gent 7.798.500 euro

5. Antwerp 1.050.000 euro