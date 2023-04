Vijftigtal Guineese vissers heeft mysterieuze huidziekte

Een vijftigtal vissers in Guinee is gehospitaliseerd met een mysterieuze huidziekte. De mannen kampen allen met stevige uitslag. Dat zegt een woordvoerder van de regering vrijdag aan het Franse persagentschap AFP.

Foto’s die op sociale media circuleren, tonen de vissers die van kop tot teen vol bultjes en brandwonden staan. “De overheid heeft een interministeriële commissie samengesteld die op zoek moet gaan naar de bron van dit uitzonderlijk fenomeen. Het gaat om een samenwerking tussen de ministeries van Omgeving, Visserij, Gezondheid, Transport, Mijnen en de maritieme prefectuur”, klinkt het bij Ousmane Gaoual Diallo in een persbericht.

Diallo zei dat een commissie van wetenschappers zeewatermonsters heeft genomen uit de verdachte gebieden, die momenteel worden geanalyseerd in laboratoria in Guinee en in het buitenland. “In afwachting van de resultaten van de analyses, nodigt de regering vissers uit om voorzichtig te zijn en visgebieden met een compacte okerkleurige grondwaterspiegel te vermijden”, voegde hij eraan toe.

Hij verzekerde de bevolking ook dat de analyses die werden uitgevoerd op de visserijproducten die werden aangevoerd door de vissers die brandwonden op de huid opliepen, geen enkel risico voor consumptie aan het licht brachten.

In november 2020 waren duizend Senegalese vissers getroffen door een onbekende ziekte die dezelfde symptomen gaf. Een paar weken later gaf het ministerie van Volksgezondheid aan dat het virale en besmettelijke risico was uitgesloten en dat alle gemelde gevallen zonder complicaties gunstig waren geëvolueerd. De oorzaak van de symptomen blijft tot op heden onbekend.