Rik De Mil gelooft niet in sprookjes: “Dat KV Oostende al gedegradeerd is, maakt het niet bepaald makkelijker”

Evenveel punten, maar één wedstrijd minder gewonnen dan AA Gent. Dat is de pijnlijke situatie van Club Brugge, dat zich nog vastklampt aan een strohalm. Uitgerekend KV Oostende, sinds vorige week zeker van degradatie én enkele weken nog te sterk voor Club, moet blauw-zwart helpen. Een scenario waar ze in Westkapelle realistisch over zijn. “We moeten het evenwicht bewaren tussen geloof en naïviteit”, haalde De Mil de schouders op. “Het geloof is er zéker nog. Maar we moeten ook zelf nog winnen tegen Eupen, dat op leven en dood zal strijden voor het behoud. Dat Gent het kan afmaken tegen een ploeg die al gedegradeerd is, maakt het natuurlijk niet makkelijker. Naar onszelf kijken: dat is de enige opdracht.”

Geen lijntje naar Oostende

De Mil zegt dat hij het niet wil weten, maar zondag zal de tussenstand in de Ghelamco Arena wel voelbaar zijn op Jan Breydel. “Ik kan alleen maar hopen dat die tussenstand geen invloed heeft op onze wedstrijd”, zegt De Mil. “Het is aan ons om de spelers klaar te stomen voor élk scenario. Maar ik wil niet dat de mensen op mijn bank doorgeven wat Gent aan het doen is. We zijn zelf verplicht om drie punten te pakken, en dan zien we na de match wel wat het zal worden.” Volgens de coach is er ook geen lijntje gelegd naar Oostende. “Contact is er niet geweest”, aldus De Mil. “We kunnen hun situatie ook niet inschatten. Net als die van Gent. De focus ligt volledig hier.”

Rekenen, tellen en hopen op speeldag 34: voor het seizoen had niemand dat voor mogelijk gehouden bij Club Brugge. De rijkste club van het land, drie keer na elkaar landskampioen ook. Wervelend in de Champions League. Maar straks wordt het waarschijnlijk knokken voor de voorrondes van de... Conference League. “We zijn te wisselvallig geweest”, zegt De Mil. “En we kunnen het niet steken op die match in Oostende. Of die in Westerlo of Kortrijk. Het is over het algemeen niet goed genoeg geweest. Wat ik wel vaststel, is dat we over de laatste vijf matchen eigenlijk 15 op 15 verdienen. Maar we pakken maar tien punten, omdat we zelf onze kansen niet afmaken.”

Zonde

De Mil gaf ook nog mee dat Nielsen, Hendry en Buchanan (scheenbeen) out zijn. Yaremchuk (ziek) is nog twijfelachtig. Hoe dan ook: Eupen moet eraan geloven als Club nog een waterkansje wil maken. “Het is ongelofelijk zonde dat we afhankelijk zijn van anderen”, knikte De Mil nog. “We kunnen het nog uren hebben over hoe dat komt. Maar het enige wat we nu nog kunnen doen, is elke match proberen winnen.”