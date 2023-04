Nieuwe foto van wijlen Queen met haar klein- en achterkleinkinderen ter ere van 97ste verjaardag

De foto werd afgelopen zomer genomen door de prinses van Wales, Kate, op het kasteel van Balmoral, maar werd eerder nog niet vrijgegeven. De voormalige Queen zou op vrijdag 21 april 97 jaar geworden zijn, maar ze overleed afgelopen september.

Op de foto is de Queen te zien, omringd door enkele klein- en achterkleinkinderen. Bovenaan van links naar rechts zijn Lady Louise Mountbatten-Windsor en James, Earl of Wessex, te zien. Op de middelste rij staan, van links naar rechts, Lena Tindall, prins George, prinses Charlotte, Isla Phillips en prins Louis. Op de onderste rij, links naast de Queen, zit Mia Tindall die Lucas Tindall vasthoudt. Rechts van de Queen zit Savannah Phillips.

De kinderen van prins Harry en Meghan Markle en ook de kinderen van prinses Beatrice en prinses Eugenie ontbreken op de foto.

Buckingham Palace schreef eerder op de dag al op Instagram: “Vandaag herdenken we het ongelooflijke leven en de nalatenschap van Hare Majesteit Koningin Elizabeth II, op wat haar 97ste verjaardag zou zijn geweest. Toen Hare Majesteit in april 1926 werd geboren, hadden prinses Elizabeth en haar familie niet verwacht dat zij ooit koningin zou worden. Na de troonsafstand van haar oom Koning Edward VIII in 1936, besteeg haar vader de troon. Toen koning George VI in februari 1952 overleed, werd prinses Elizabeth op 25-jarige leeftijd koningin Elizabeth II. Hare Majesteit werd de langst regerende Britse vorstin - de enige in de geschiedenis die een platina jubileum vierde.”

Koningin Elizabeth overleed op 8 september 2022 in het kasteel van Balmoral. Haar zoon Charles is nu koning en zal in mei ook officieel gekroond worden.

(sgg)