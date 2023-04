Mama van Pieter-Jan (22) slaakt noodkreet nadat driewieler gestolen wordt: “Zijn fiets is zijn vrijheid”

De fiets van Pieter-Jan (22) is deze week gestolen bij het station van Drongen. Daar stond hij op slot, maar dat deerde de dieven niet. Frustrerend, want door zijn ziekte kan Pieter-Jan moeilijk stappen. “Zijn fiets is zijn vrijheid en zelfstandigheid”, zeggen zijn ouders. Ze doen een oproep.

“Dit is frustrerend”, zucht mama Ann Verschuere (56). “Zijn fiets is levensbelangrijk voor Pieter-Jan. Te voet kan hij zich door zijn ziekte zeer moeilijk verplaatsen. Met zijn driewieler kan hij zelfstandig naar de bakker gaan, een tochtje maken of naar vrienden.”

De driewieler van haar zoon werd woensdagavond gestolen aan het station van Drongen. Pieter-Jan heeft een bindweefselziekte en heeft daarbij een elektrische rolstoel of fiets nodig om zich te verplaatsen. Met een longcapaciteit van slechts 20 procent is dat anders een te zware inspanning.

Station Drongen

Ondanks zijn ziekte probeert Pieter-Jan zelfstandig te leven. Met zijn driewieler gaat hij op pad. Woensdag had hij afgesproken met een vriend en parkeerde hij zijn fiets aan het station van Drongen, op slot in het rek. Toen Pieter-Jan ’s avonds terugkwam aan het station, vond hij zijn fiets niet meer. (Lees verder onder de foto)

© IF

Pieter-Jan verwittigde zijn mama en die kwam hem onmiddellijk ophalen. Ann speurde de buurt nog af met de auto in de hoop de fiets terug te vinden. “Zonder succes”, zucht ze. “Getuigen verklaarden nadien dat ze twee jongeren met zijn fiets zagen rijden, maar die konden nog niet gevat worden.”

Ann deed aangifte bij de Gentse politie. Op sociale media deden de ouders van Pieter-Jan een oproep om de gestolen fiets terug te vinden. “Buurtbewoners van het station die camera’s hebben, mogen die ook altijd aan de politie bezorgen. Het kon ons hopelijk helpen de daders te vinden.”’

Tweedehands

Het verhaal van Pieter-Jan is schering en inslag in Gent. Gent kampt dan al een tijdje met een echte fietsdiefstallenplaag. De jongste tien jaar waren de cijfers nooit zo hoog. Vorig jaar werden bij de politie bijvoorbeeld 3.240 gestolen fietsen aangegeven. Dat zijn er meer dan zestig per week.

De laatste maanden zijn de aangiftes wat gedaald, maar het aantal getuigenissen van fietsdiefstal in Gent blijft opvallend hoog. “Voor elk slachtoffer is dat frustrerend”, zegt Ann. “Heb toch respect voor andermans gerief. Voor Pieter-Jan is het dubbel frusterend, want hij kan niet zomaar een andere fiets lenen. Als ze zijn driewieler niet snel vinden, dan koop ik snel één tweedehands. Pieter-Jan kan niet zonder.”