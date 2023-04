Bekende Nederlandse topadvocate gearresteerd omdat ze informatie zou hebben doorgespeeld voor drugbaron Taghi

De arrestatie vond plaats na een onderzoek naar de rol van Weski bij het doorspelen van informatie door Taghi vanuit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) naar de buitenwereld. Weski wordt nu verhoord. Het onderzoek naar Weski loopt al geruime tijd en is gestart nadat uit ontcijferde berichten van pgp-telefoons bleek dat zij mogelijk informatie van haar cliënt doorspeelde.

Die vermoedens werden ook al eerder uitgesproken door André Seebregts. Hij is de advocaat van Youssef Taghi, voormalig advocaat en de neef van Ridouan Taghi. Ook Youssef speelde informatie door van Taghi vanuit de EBI. Youssefs raadsman André Seebregts suggereerde tijdens de rechtszaak, waarin hij terechtstond voor het doorspelen van informatie, onverholen dat zijn cliënt niet de enige was die als doorgeefluik fungeerde. Hij doelde daarmee op Taghi’s advocaat Weski. De advocate was woest om de beschuldigingen en heeft die altijd ontkend. Ze noemde de beschuldiging “onjuist, onterecht suggestief en zeer laakbaar”.

Dat gebeurde in september vorig jaar, waarna de Nederlandse politicus Ulysse Ellian (VVD) van de minister opheldering eiste over de verdenking dat Weski onder druk van Ridouan Taghi berichten uit de EBI smokkelde.

Na pleidooi

Het OM denkt meer dan genoeg bewijs te hebben, maar heeft met de arrestatie van Weski gewacht tot haar pleidooien in de Marengo-zaak voorbij waren. Dat was deze week het geval.

“De advocaat wordt verdacht van misbruik van haar positie door berichten van de criminele organisatie van en aan haar gedetineerde cliënt door te geven. De verdenkingen tegen de advocaat zijn in de zomer van 2022 ontstaan toen een update beschikbaar kwam met ontsleutelde berichten van SkyECC”, klinkt het bij het OM. “Onder leiding van de rechter-commissaris zijn vrijdag het kantoor in Rotterdam en de woning van de advocaat doorzocht. Daarbij was ook de deken van de orde van advocaten in Rotterdam aanwezig. De advocaat zit in alle beperkingen.”

Eerder al kwamen bij De Telegraaf tips binnen dat ook kantoorgenoten van Weski soms ongeoorloofd berichten doorspeelden. Dat zou gebeuren via de advocatenlijn, die niet mag worden afgeluisterd. Zo zou een jonge kantoorgenoot haar telefoon op speaker zetten als Taghi vanuit de EBI belde, waardoor familieleden konden deelnemen aan het gesprek.