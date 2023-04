DE INSIDER. Hoe slecht kunnen jongeren zich concentreren? “Ik kan zelfs geen boek meer lezen”

Technologie maakt ons brein kapot. Je een hele film lang concentreren zonder je gsm te checken blijkt een heuse uitdaging. Is er iets mis in ons hoofd? En kunnen we er nog iets aan doen? Dat legt onze human interest-reporter Sofie Buekenhoudt uit in deze nieuwe aflevering van De Insider: “We gebruiken ons denkbrein minder. Maar we kunnen het wel trainen.”