België en Iran eens over snellere uitvoering juridische akkoorden

“Tijdens het telefonisch onderhoud tussen de Iraanse president en de Belgische eerste minister hebben beide partijen gepraat over de laatste gebeurtenissen en de juridische samenwerking tussen beide landen, en hebben ze middelen gevonden om de akkoorden tussen beide landen sneller uit te voeren”, luidt het op de Franstalige website van het agentschap.

Het kabinet van de premier heeft het onderhoud bevestigd. Dat ging over Olivier Vandecasteele, de Belgische ngo-medewerker die al meer dan een jaar onschuldig in onmenselijke omstandigheden opgesloten zit in Iran. Zoals bekend hebben België en Iran een akkoord gesloten over de overbrenging van gevangenen. Dat is begin deze week in werking getreden. Het zou het mogelijk maken dat Vandecasteele naar België wordt gebracht, in ruil voor Assaadolah Assadi, een Iraanse diplomaat die veroordeeld is tot 20 jaar cel voor het beramen van een terroristische aanslag.