Julien De Sart slikt Europese ontgoocheling snel door: “Oostende is misschien wel belangrijker dan het duel in Londen”

De Europese droom van AA Gent spatte donderdagavond als een zeepbel uit elkaar. Wellicht eentje zoals er bij elke thuiswedstrijd wel duizenden in de lucht worden geblazen op de tonen van I am forever blowing bubbles. Julien De Sart was na afloop een illusie armer, maar keek toch met trots terug op de Europese campagne van de Buffalo’s.

“Het was niet mijn beste match, integendeel zelfs”, zuchtte Julien De Sart na afloop van de partij. De 28-jarige centrale middenvelder van de Buffalo’s was zelfs heel kritisch voor zijn eigen prestatie. “Ik raakte nooit in mijn normale ritme en ik had constant het gevoel dat ik achter de feiten aanholde. Ik werd ook terecht gewisseld, maar het blijft natuurlijk heel zuur, want je wil zeker op zo’n avond toch een topprestatie afleveren.”

Halfweg leken de Buffalo’s nochtans aardig gelijke tred te houden. Meer zelfs, toen Hugo Cuypers AA Gent op voorsprong bracht, werd het bijzonder stil in het London Stadium waar de lokale fans met gemak werd overstemd door de Gentse achterban. “Uiteraard zijn we ontgoocheld dat we onze fantastische fans niet konden belonen en ik had graag de echte Julien De Sart getoond, maar ik ga daar ook niet te lang bij stilstaan.”

De Sart bleef ook in die ontgoocheling zijn nuchtere zelve. “Als je naar de tegenstander kijkt, denk ik dat de logica werd gerespecteerd. Na rust beleefden zij tien dolle minuten waarin ze driemaal scoorden en dan weet je dat de partij ook meteen beslist is. Nu moeten we gewoon snel de knop omdraaien en de focus verleggen naar de partij van zondag, die is voor mij eigenlijk de belangrijkste van het seizoen.”

“Jawel, Oostende is misschien wel belangrijker dan het duel in Londen, dat voor mij veeleer aanvoelde als een fijne bonus”, aldus nog Julien De Sart die duidelijk op zijn hoede is voor het al veroordeelde Oostende. “Tegen KVO moeten we ons hoofddoel realiseren: kwalificatie voor de Champions’ play-offs. We mogen hen zeker niet onderschatten, want zij hebben niets meer te winnen of te verliezen. Integendeel, zelfs. Wij hadden in Londen alles te winnen, maar zondag is het net omgekeerd.”

Moeilijk invallen

Ook Tarik Tissoudali keek met gemengde gevoelens terug op wat even een historische avond leek te worden voor de Buffalo’s. “Het is niet makkelijk om op zo’n moment te moeten invallen, want de wedstrijd was toen al gespeeld”, sakkerde de Marokkaanse international die algauw ook de partij van zondagavond tegen KVO naar de voorgrond haalde. “Nu moeten we gewoon zorgen dat we Play-off 1 halen.”

“Ja, dat is een heel belangrijke wedstrijd”, klonk Tissoudali heel stellig. “We spelen nu wel thuis. Hopelijk ook weer in een zo goed als uitverkocht stadion. Oostende is natuurlijk ook geen West Ham, maar dan ligt de druk wel bij ons. Dat maakt me niet zenuwachtig, maar wij moeten gewoon laten zien dat wij in Play-off 1 thuishoren. Hopelijk kan ik dan ook mijn steentje bij dragen en kunnen we achteraf een feestje bouwen met onze fans, die ons vandaag ook al fantastisch steunden.”