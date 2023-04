Voorleesmarathon met tal van bekende namen eert onze Belgische verzetshelden

Vraag een willekeurige Belg om de namen van enkele verzetshelden op te noemen en de kans is groot dat hij zich al snel blazend achter de oren krabt. “Vlaanderen kent zijn collaborateurs, maar niet zijn verzetshelden”, vertelt historicus Dany Neudt, samen met onder anderen schrijver Tom Lanoye initiatiefnemer van ‘Dit zijn de namen’. “Het verzet zit niet in ons collectief geheugen. Nochtans telde ons land in de Tweede Wereldoorlog zo’n 150.000 verzetsleden, van wie er 45.000 werden opgepakt en 15.000 de oorlog niet overleefden. Vaak stierven ze in gruwelijke omstandigheden, na folteringen of in concentratiekampen.”

Om de herinnering aan hen weer tot leven te wekken, zal een honderdtal mensen – van bekende namen als Bruno Vanden Broecke, Stefan Hertmans en Lauren Versnick tot nazaten van de verzetshelden – gedurende vijftig uur de namen van de verzetshelden voorlezen. “Alle vijftienduizend namen voorlezen zal in vijftig uur niet lukken. We mikken op 8.500 namen, gepaard met wat beknopte achtergrondinfo. Ons uiteindelijke doel is dat ons land hier structureel mee aan de slag gaat. Wij pleiten voor de oprichting van een verzetsmuseum”, zegt Neudt.

Niet toevallig zal ‘Dit zijn de namen’ plaatshebben in Fort Breendonk, waar veel verzetsmensen de dood vonden. Evenmin toevallig is het tijdstip van de voorleesmarathon: van zaterdag 6 tot maandag 8 mei, de dag waarop de Tweede Wereldoorlog ten einde kwam.

‘Dit zijn de namen’ is geen alleenstaand initiatief. Nog op 8 mei organiseren tien theaters onder de noemer ‘Vrij op 8 mei’ een cultureel programma rond de herdenking van de verzetsstrijders. Meer info is te vinden op vrijop8mei.be.

Dit zijn de reeds bevestigde lezers op ‘Dit zijn de namen’:

Lucas Van den Eynde, Peter Verhelst, Tom Lanoye, Bruno Vanden Broecke, Viviane De Muynck, Lauren Versnick, Yves Desmet, Kristien Hemmerechts, Antje De Boeck, Kurt Van Eeghem, Lien van de Kelder, Miranda Ulens, Koen De Sutter, Raf Walschaerts, Stefan Hertmans, Max Temmerman, Bart Brinckman, Stefan Blommaert, Sara Vertongen, Dolores Bouckaert, Katelijne Verbeke, Béatrice Delvaux, Bart Van Nuffelen, Andrea Croonenberghs, Peggy De Landtsheer, Fikry El Azzouzi, Rudi Kennes, Ellen de Soete, Lien Wildemeersch, Stefan Van Loock, Alain Platel, Chokri Ben Chikha, Hilde Heijnen, Paul Ambach, Marc Coessens, Frank Vercruyssen, Amaryllis Temmerman, Hans Herbots, Timmie van Diepen, Gert Winckelmans, Lotte Mariën, Alain Berenboom, Caroline Lamarche, Jan Goossens, Chris Nietvelt, Valentijn Dhaenens, Kristien De Proost, Ico Maly, Véro Dehaese, Steve Geerts, Gert Jochems, Uwe Rochus, Christophe Busch, Marijke Hofkens, Julien Dohet, Marc Thys, Fatima Zibouh, Frans Van der Aa, Gaea Schoeters, Deborah van Haute-Bloemen, Mirjam van Lith, Tarik, Axel Baeyens, Joren Gistelinck, Han Kerckhoffs, Mehdi Koocheki, Jobst Schnibbe, Dominque Willaert, Guy Graulus, Nel de Mûelenaere, Eric Corijn, Robby Degryse, Guido Declerq, Sigrid Bousset, Sanderijn Helsen, Frederic Berges, Thibaut De Smet, Maxine Marien, Layna Luyckx, Truus de Boer, Kees Meerman, Kathy Lindekens, Annemie Verhoeven, Joeri Puissant, Alan Dhooghe, Jo Roets, Judith Elseviers, Matthijs de Ridder, Peter Laroy, Peter Stabel, Marc Verstappen & Amelie, Filip Feusels, Guido Van Wambeke, Caroline Maes, Paul Goris, Ingrid Van Der Veken.