Portugal gaat ‘seksuele conversietherapieën’ verbieden

De socialistische partij die in Portugal aan de macht is met een absolute meerderheid in het parlement, heeft een tekst ter lezing voorgelegd waarin straffen tot twee jaar kunnen worden uitgesproken voor iedereen die betrokken is bij of promotie maakt voor zogenaamde conversietherapieën, of ze faciliteert. Verschillende andere partijen hadden vergelijkbare wetsvoorstellen ingediend, de verschillende teksten worden nu bekeken om tot een finale tekst te komen die dan ter stemming zal worden voorgelegd. Het parlement besprak ook teksten die pleiten voor zelfbeschikking over gender in een schoolcontext.

“Conversietherapieën worden nog steeds toegepast in Europa”, waarschuwde de mensenrechtencommissaris van de Raad van Europa, Dunja Mijatovic, in een rapport dat in februari werd gepubliceerd. De mensenrechtenorganisatie heeft er daarom bij de lidstaten op aangedrongen een einde te maken aan deze praktijken, die gebaseerd kunnen zijn op verschillende methoden, zoals elektrische schokken, het nemen van hormonen en riten van exorcisme, die vaak onder een medisch of religieus voorwendsel maar wel legaal gebeuren.

Nog volgens het rapport zou in de Europese Unie “minstens 2 procent van de LGBTI-mensen dergelijke praktijken hebben ondergaan en is 5 procent een bekering aangeboden”, praktijken die volgens hetzelfde rapport “depressie, angst, zelfhaat en zelfmoordgedachten” kunnen veroorzaken.

Malta was in 2016 het eerste Europese land dat ze verbood. Sindsdien hebben verschillende andere lidstaten, zoals Duitsland, Griekenland, Albanië of Frankrijk, ook wetgeving in deze richting uitgevaardigd, terwijl in andere staten wetsvoorstellen voor een verbod worden overwogen.