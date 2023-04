Cercle Brugge-coach Miron Muslic wil felbegeerde achtste plaats: “Zulte Waregem heeft alles te verliezen, wij alles te winnen”

Als Zulte Waregem alsnog in de Jupiler Pro League wil blijven, zal het zondag voorbij Cercle Brugge moeten. En daar zit met Miron Muslic een pitbull klaar om zijn tanden nog een laatste keer in een prooi te zetten en die felbegeerde achtste plaats te pakken.

Exact zeven maanden geleden nam Miron Muslic over van Dominik Thalhammer. Terwijl de Oostenrijker straks Oostende verlaat, is zijn landgenoot en opvolger koning bij Cercle. Cercle stond laatste toen Muslic aan het roer kwam en is nu negende, met een grote kans om achtste te worden. Er zijn meerdere scenario’s mogelijk, maar de Bosnische Oostenrijker kondigt resoluut aan dat hij zondag voor de zege gaat tegen Zulte Waregem.

“Dit is meer dan een match, dit is een finale voor ons”, aldus Muslic. “We werkten de afgelopen maanden zo hard, iedereen gaf op en naast het veld zoveel energie en het zou een fantastische beloning zijn om dan dat grote doel te bereiken en achtste te worden.”

“Het scenario is klaar en duidelijk: deze match heeft een winnaar nodig”, beseft Muslic. “ Het wordt sowieso een match om nooit meer te vergeten, met 15.000 man en een ongelooflijke sfeer in het stadion. We weten wat we mogen verwachten. Zulte Waregem won in Eupen met 1-5 en is een ploeg met heel veel offensieve kwaliteiten. Eupen was heel zwak vorige week en het was duidelijk dat Zulte Waregem hard had gewerkt op de stilstaande fases. Zondag wordt het echter een andere match. Maar ik ben ervan overtuigd dat er voor een team als het onze ook mogelijkheden zullen zijn om ze defensief pijn te doen. Ze slikken veel goals en als wij kunnen toeslaan en goed in onze structuur kunnen blijven, liggen er zeker opportuniteiten”, denkt de Cercle-coach.

Er staat hoe dan ook veel op het spel. De uitgangspunten zijn wel compleet anders. “Wij hebben alles te winnen en Zulte Waregem alles te verliezen, dat is het grote verschil”, aldus nog Muslic.

Fitte kern

Vorige week tegen Sint-Truiden speelde Cercle een van de mindere matchen van het seizoen. Maar het won wel vrij vlot met 3-1. Cercle liep voor de zoveelste keer liefst 7 kilometer meer dan STVV. De conditie en fitheid van de kern zijn top, op de langdurig geblesseerden Utkus, Sousa en Miangue na, is iedereen ook beschikbaar voor de kaskraker aan de Gaverbeek.

“Al het hele seizoen hebben we 90% van de spelers beschikbaar en dat is uitzonderlijk.

“Het werk van ons Performance departement onder leiding van Eddie Lattimore. Die mensen leveren al een heel jaar fantastisch werk”, zwaaide Muslic de loftrompet voor zijn staf. Bij Cercle wordt zaterdag nog in de namiddag getraind en dan mag iedereen naar huis. Muslic voorzag namelijk in een day use afzondering. Dat betekent dat de spelers ontbijt krijgen op het stadion en na een tactische bespreking naar een hotel in de buurt van Waregem trekken. Er zullen zondag 750 Brugse fans in het stadion zitten.