Wat een domper: Engelse voetbalvrouwen moeten zonder aanvoerster Leah Williamson aantreden op WK

Europees kampioen Engeland kan komende zomer op het WK vrouwenvoetbal in Australië en Nieuw-Zeeland (20 juli - 20 augustus) niet rekenen op aanvoerster Leah Williamson. De 26-jarige middenveldster scheurde woensdag in het Women’s Super League-duel tegen Manchester United de voorste kruisbanden van haar knie, zo maakte haar club Arsenal vrijdag bekend.

Daardoor moet ze een streep trekken door het seizoenseinde met haar club en het WK. Eerstdaags gaat ze onder het mes, nadien volgt een maandenlange revalidatie. Vorig jaar won ze met Engeland het EK in eigen land.

Bondscoach Sarina Wiegman kan Down Under meer dan waarschijnlijk ook niet rekenen op Beth Mead, vorig jaar nog verkozen tot beste speelster op het EK. Zij liep in november een soortgelijke blessure op. Net als Williamson komt Mead uit voor Arsenal. Met de Nederlandse Vivianne Miedema staat daar dit seizoen nog een derde speelster aan de kant met gescheurde kruisbanden.