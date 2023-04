Jakov Filipovic ruilde aanvoerdersband bij BATE Borisov in voor de Beverse bank: “Toch heb ik geen spijt van mijn keuze”

Jakov Filipovic is blij dat hij terug in België woont: “De laatste zes maanden waren niet evident in Wit-Rusland. We leefden op amper drie uur rijden van de oorlog. Dan begin je wel na te denken.” — © Erik Westerlinck

Jakov Filipovic (30) werd deze winter met grote trom binnengehaald bij SK Beveren. Toch stond de Kroatische verdediger slechts twee keer aan de aftrap. Door de schorsing van Aleksandar Vukotic wordt hij dit weekend tegen Beerschot opnieuw in de ploeg verwacht. Filipovic vertelt over zijn vertrek uit Wit-Rusland, het belang van zijn familie, zijn keuze voor Beveren en de titelstrijd in de Challenger Pro League. “We moeten tot het laatste moment blijven geloven”, klinkt het bij Filipovic.

Beveren wilde Jakov Filipovic afgelopen zomer al naar het Waasland halen, maar aangezien BATE Borisov kwalificatiewedstrijden voor de Europa League speelde, mocht hij niet vertrekken. Deze winter was de Kroatische verdediger einde contract en haalde Beveren z’n slag thuis. Zijn avontuur in Beveren begon goed. Filipovic stond de eerste twee matchen meteen in de basis. Nadien verdween hij naar de achtergrond. “Ik had een aanpassing nodig om met drie achterin te spelen”, verduidelijkt de Kroaat. “Bovendien deed de ploeg het goed. De trainer had geen reden om te wisselen. Natuurlijk wil ik spelen, maar ik ga hier geen ruzie maken. Ik ben geen twintig jaar meer. Iedereen komt goed overeen met elkaar. Dus ik heb zeker nog geen spijt van mijn keuze voor Beveren.”

Vukotic is dit weekend geschorst, waardoor Filipovic waarschijnlijk opnieuw zijn kans. “Dat moet je aan de coach vragen. Ik hoop te spelen, maar het kan ook zijn dat de trainer een andere visie heeft. Als de trainer wil dat ik speel, ben ik in ieder geval klaar. Ik train elke dag en voel me hier goed. Ik verwacht nu niet dat we plots in een andere opstelling zullen spelen”, geeft Filipovic mee.

Beter leven

Van BATE Borisov naar SK Beveren. Van kwalificatiematchen voor de Europa League naar de Belgische tweede klasse. “Een stapje terug? Het hangt er ervan af hoe je het bekijkt. BATE is een topploeg die iedereen kent in Europa, maar we voelden ons er nooit echt thuis. Toen het aanbod van Beveren kwam, twijfelden we niet. Ja, ik was aanvoerder bij BATE, maar hier is het leven veel beter. Het totale pakket viel hier op zijn plaats. Mijn vrouw woont heel graag in België. De laatste zes maanden waren niet evident in Wit-Rusland. We leefden op amper drie uur rijden van de oorlog. Dan begin je wel na te denken. Bang waren we niet, maar het kwam wel heel dichtbij. Het was geen makkelijke periode, zeker met mijn vrouw en twee dochters. Mijn familie is alles voor mij.”

Alles is mogelijk

Met nog drie matchen te spelen staat Beveren op een puntje van leider RWDM. “Natuurlijk geloven we nog altijd in de titel”, stelt Filipovic. “Een punt is nog altijd beter dan vier punten achterstand. We moeten elke match winnen en hopen op een foutje van RWDM. Alles is mogelijk in het voetbal. Ik ben altijd positief ingesteld, dus moeten we tot het laatste moment blijven geloven. Kijk maar naar Real Madrid in de Champions League vorig seizoen tegen Manchester City. Ze leken ook uitgeschakeld, maar in het slot hebben ze orde op zaken gesteld.”

Filipovic tekende deze winter een contract voor 2,5 jaar in het Waasland. De Kroatische verdediger denkt nog lang niet aan stoppen, maar zit er niet mee in om in België zijn carrière te beëindigen. “Ik wil stabiliteit in mijn leven, vooral voor mijn vrouw en twee dochters”, aldus Filipovic. “Sinds de geboorte van mijn dochters is mijn leven veranderd. Ik ben nu verantwoordelijk voor hen. Zij moeten veilig zijn en kunnen genieten van het leven. En zich geen zorgen moeten maken om elk jaar te verhuizen. We hebben het uitstekend naar onze zin in België. Misschien blijven we na mijn carrière hier wel, wie weet.”