EU probeert ongeveer 1.500 mensen uit Khartoem te evacueren door conflict

De Europese Unie probeert ongeveer 1.500 Europeanen die vastzitten in Soedan te evacueren. Dat meldt een Europese ambtenaar vrijdag. Ook intensiveert de EU haar contacten om een staakt-het-vuren te bereiken. Dat is nodig om de evacuatie mogelijk te kunnen maken.

“De evacuatie zal over land moeten gebeuren omdat de luchthaven van Khartoem gesloten is”, verklaart de ambtenaar. “Er is ook een staakt-het-vuren van drie dagen nodig om de operatie te kunnen uitvoeren.” Het is momenteel nog te gevaarlijk om de operatie uit te voeren, “maar we zullen er klaar voor zijn als de veiligheidsmaatregelen voldoen”, klinkt het nog. Griekenland en Frankrijk zullen de evacuatieoperatie coördineren.

De situatie in Soedan zal maandag besproken worden op de vergadering van de Europese ministers van Buitenlandse Zaken in Luxemburg.

Josep Borrell, de hoge vertegenwoordiger van het Europees buitenlandbeleid, intensifieert zijn contacten met de leiders van de landen in de regio. Zo had hij een ontmoeting met de secretaris-generaal van de Arabische Liga en met de Egyptische minister van Buitenlandse Zaken.

In Soedan zijn troepen van RSF, onder leiding van vicepresident Mohamed Hamdan Daglo, en het reguliere leger, van generaal en president Abdel Fattah al-Burhan, zaterdag slaags geraakt. De strijdende partijen hebben herhaalde oproepen voor een staakt-het-vuren genegeerd.

Ondertussen loopt het aantal slachtoffers op. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zijn al 413 mensen gedood en 3.551 anderen gewond geraakt.

De EU heeft een delegatie in Khartoem en zeven Europese landen - Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje, Nederland, Griekenland en Tsjechië - hebben vertegenwoordigers in de Soedanese hoofdstad.