Senne Lynen en Teddy Teuma richten vizier na Europese exit meteen op de competitie: “Kunnen enkel nog voor de titel gaan”

Teuma en co. namen donderdag afscheid van Europa, maar bij de Unionisten overheerst toch vooral trots over het afgelegde parcours. De focus kan nu vol op de competitie en de match tegen KV Kortrijk.

Donderdagavond ging Union met 1-4 onderuit tegen Leverkusen in de kwartfinale van de Europa League, wat meteen ook het einde van het Europese sprookje van de Brusselaars betekende. We schotelden Senne Lynen (24) en Teddy Teuma (29), twee sterkhouders op het middenveld van Union, enkele vragen voor nu de Europese campagne er helemaal op zit.

Welk gevoel houden jullie over na de Europese exit?

Teddy Teuma: “Natuurlijk zijn er wat frustraties dat het gedaan is, maar we mogen fier zijn op ons parcours. We moeten ook eerlijk zijn en toegeven dat de beste ploeg zich heeft gekwalificeerd voor de halve finales. Leverkusen was beter dan wij.”

Senne Lynen: “We zijn allemaal teleurgesteld, dat is logisch. Een halve finale spelen, dat zou echt wat geweest zijn. We wilden er ook allemaal wel vol voor gaan, maar het mocht niet zijn.”

Jullie slikten donderdag na nog geen twee minuten al een tegengoal.

Teuma: “Klopt, dat was een enorme opdoffer, natuurlijk. Tegen zo’n sterke tegenstander maakt dat alles alleen maar moeilijker. Leverkusen was ook gewoon enorm efficiënt.”

Lynen: “Die vroege tegengoal helpt je natuurlijk niet. Het hing donderdagavond wat af van de details. De eerste helft was erg moeilijk voor ons, de duels en de tweede bal waren steeds voor hen. Maar chapeau voor onze tweede helft, echt waar. We stonden 0-2 achter tegen een sterke tegenstander als Leverkusen, en toch kwamen we zo goed uit de kleedkamers.”

Wat heeft deze Europese campagne jullie bijgebracht?

Teuma: “We hebben enorm veel aan maturiteit en ervaring gewonnen door tegen erg goeie ploegen te spelen. Om de twee à drie dagen hadden we een wedstrijd, daardoor leer je heel wat bij. We moeten groots uit deze ervaringen komen.”

Lynen: “We hebben enorm veel bijgeleerd, persoonlijk denk ik ook dat mijn niveau er op is vooruitgegaan door deze Europese ervaringen.”

Welk moment uit deze campagne blijft jullie het meest bij?

Teuma: “Ons parcours in het algemeen: wat we gepresteerd hebben, is erg knap. We werden eerste in de groepsfase en schakelden ook nog Union Berlin uit. We gaan eruit met opgeheven hoofd.”

Lynen: “Ik onthou vooral de remontada in Braga, dat was fenomenaal. En ook onze terugmatch tegen Union Berlin hier enkele weken geleden. Eerste eindigen in de poules en uiteindelijk de kwartfinales halen, is erg knap.”

Jullie begonnen in drie competities, nu blijft enkel nog de Jupiler Pro League over. Zondag is er al de verplaatsing naar Kortrijk.

Teuma: “Dat wordt een sleutelmatch. We moeten snel de knop omdraaien en zorgen dat we de drie punten pakken. Het belangrijkste is om goed te recupereren na onze wedstrijd van donderdag. De focus kan nu 100 procent op de competitie, en we zullen moeten tonen dat we er staan.”

Lynen: “Er rest ons enkel de titel die we nog kunnen behalen. De focus moet nu naar Kortrijk, het is de laatste wedstrijd voor de play-offs en het is erg belangrijk om een goed resultaat te boeken en met een goed gevoel aan die play-offs te beginnen.”