Bayern München heeft Anderlecht-keeper Bart Verbruggen op de radar

Bart Verbruggen was één van de Anderlecht-spelers die donderdag tegen AZ niet door de mand viel. Onder het toeziend oog van Nederlands bondscoach Ronald Koeman en diverse topscouts probeerde hij paars-wit lange tijd overeind te houden in de Conference League.

Maar hoe lang zal RSCA nog kunnen genieten van dit goudhaantje? Hij wordt ondertussen gelinkt aan héél veel grote clubs, maar de naam Bayern München komt prominenter naar voren. De Rekordmeister bereidt in hun doel stilaan een wissel van de wacht voor. Normaal staat legende Manuel Neuer tussen de palen bij Bayern, maar die is ondertussen 37 en verspeelde heel wat krediet. Eerst viel de Duitse international uit met een beenbreuk na een skivakantie en daarna gaf hij een controversieel interview na het ontslag van keeperstrainer Toni Tapalovic waarvoor hij een fikse boete kreeg. Hoe ziet zijn toekomst er nog uit?

Jonge keepers gescreend

In Beieren haalden ze in januari wel de Zwitsere international Yann Sommer voor 8 miljoen euro als vervanger. Die kan nog wel even mee, maar ook Sommer is al 34. Bij Bayern screenen ze daarom jonge keepers met het oog op de toekomst. Ze hebben nog Alexander Nübel (26) die momenteel is uitgeleend aan Monaco waar hij basisspeler is, maar Bart Verbruggen is een potentieel interessante piste om nu ook al binnen te halen.

Anderlecht zal zeker meer dan 10 miljoen willen en hoopt ergens dat als er een Europese topclub aanklopt er misschien een mogelijkheid is om Verbruggen meteen weer te huren. Een beetje zoals RB Leipzig dat heeft geregeld met Maarten Vandevoordt en RC Genk. Als Bayern zou toeslaan dan zal Verbruggen normaal niet direct in de Allianz Arena acteren. Het zou de bedoeling zijn om de Nederlandse goalie eerst uit te lenen, maar misschien wel op een hoger niveau dan Anderlecht. In de Bundesliga of bij een Europees spelende club.

Ook Engelse interesse

Alleen zijn we zover nog lang niet. Er is nog geen sprake van onderhandelingen en er zijn nog andere grote clubs die op de loer liggen. In Engeland is er bijvoorbeeld sprake van Chelsea, Liverpool en Manchester United. De kans dat het Burnley van Vincent Kompany hem nog kan halen lijkt klein.