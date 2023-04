Trump-aanhanger moet 5 miljoen dollar betalen aan expert die claims over verkiezingsfraude weerlegt

De Amerikaanse multimiljonair Mike Lindell zal voortaan twee keer nadenken voor hij een weddenschap aangaat. De Trump-aanhanger meende over bewijs te beschikken van Chinese inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020 en beloofde 5 miljoen dollar (4,6 miljoen euro) aan wie zijn ongelijk kon aantonen. Een software-expert uit Las Vegas slaagde daar vlot in.

De steenrijke Mike Lindell, in de VS bekend als oprichter van kussenfabrikant My Pillow, beschikte over informatie die aantoonde dat China Amerikaanse stemcomputers had gemanipuleerd tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020. Althans, dat was zijn heilige overtuiging. Hij was zelfs zó zeker van zijn zaak dat hij prompt een wedstrijd uitvond: ‘Prove Mike Wrong’. Wie kon bewijzen dat hij het fout had, kreeg 5 miljoen dollar prijzengeld.

Enter Bob Zeidman: de software-expert, zelf ook een Trump-stemmer, zag zijn kans schoon en ging de uitdaging aan. “Ik heb de data van Mike Lindell enkele uren bestudeerd en kon enkel besluiten dat het grote onzin was”, aldus Zeidman in een reactie aan de BBC. “Ik herinner me nog dat ik naar mijn vrouw belde: Denk maar eens goed na wat je wilt doen met 5 miljoen dollar.”

Zeidman stuurde zijn bevindingen door naar de betrokken wedstrijdjury, maar kreeg geen respons. Daarop besloot hij Lindell aan te klagen. Afgelopen woensdag oordeelde een commissie voor zakelijke geschillen dat Zeidman daadwerkelijk erin geslaagd is om de data van Lindell te weerleggen en dus recht had op het prijzengeld.

Lindell is vastberaden om in beroep te gaan tegen het arbitrale vonnis: “Ik ben Bob Zeidman niets verschuldigd, hij heeft helemaal niets bewezen. Dit is gewoon één groot gecoördineerd plan om mijn strijd tegen stemcomputers te stoppen”, aldus de kussenfabrikant.