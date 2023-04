Kenneth Schuermans hoopt nog eens de netten te doen trillen voor SK Deinze tegen Excelsior Virton: “Krijgen geprikkeld team tegenover ons”

SK Deinze werkt zaterdag zijn voorlaatste thuiswedstrijd in de Relegation play-offs af. De Tigers krijgen op de achtste speeldag het bezoek van rode lantaarn Excelsior Virton, dat in een felle degradatiestrijd is verwikkeld.

Deinze staat in de rangschikking op de tweede plaats op vijf punten van leider Lommel SK, dat bijna verzekerd is van de eindwinst. In de voorbije drie onderlinge duels tegen Excelsior Virton behaalde Deinze zeven op negen. Deinze kreeg deze week ook een licentie voor de Challenger Pro League voor het seizoen 2023-2024.

“We zijn onszelf een revanche verschuldigd na de 4-1-nederlaag van vorig weekend bij Lommel”, zegt de 31-jarige centrale verdediger Kenneth Schuermans. “Het verschil tussen beide teams zat vooral in de efficiëntie. De Limburgers werkten af aan een hoog percentage, terwijl wij enkel in de rebound konden scoren na een strafschop. Lommel toonde zich veel feller in de duels. Het was onze minst goede wedstrijd van de voorbije weken. Het is niet altijd gemakkelijk om gemotiveerd te blijven, maar dat mag geen excuus zijn voor een tegenvallende prestatie. Het was onze ambitie om de eindzege in de Relegation play-offs te behalen, maar door de nederlaag tegen Lommel wordt het moeilijk om in die opzet te slagen.”

“We krijgen met Virton zeker en vast een geprikkeld team tegenover ons”, zegt Schuermans. “De Luxemburgers spelen een van hun laatste troeven uit in de degradatiestrijd. Zij moet punten pakken en zijn ook afhankelijk van de resultaten van Jong Genk en SL16. Ik vond Excelsior Virton in deze campagne niet de zwakste ploeg. De beloften van Standard lieten mij een minder solide indruk, maar dat waren momentopnamen.”

Gevaar op stilstaande fases

“Ik scoorde vorig seizoen bij Lierse Kempenzonen zesmaal. Dat waren allemaal treffers op stilstaande fases, waaronder twee doelpunten in de thuismatch tegen Excelsior Virton. Hopelijk kan ik dat zaterdag nog eens overdoen. Bij Deinze kom ik voorlopig niet verder dan één doelpunt. We hadden bij Lierse Kempenzonen twee jongens die uitstekende hoekschoppen trapten. Het is een boutade, maar op een bepaald moment leidden bijna alle stilstaande fasen tot een doelpunt. Onze tegenstanders zijn zich daar nadien beter op gaan instellen.”

“We behaalden slechts 10 op 21 in de Relegation play-offs, maar boeken vooruitgang. We oefenen op de trainingen zowel op defensieve als offensieve situaties met het oog op volgend seizoen. We leren wat goed en vooral wat niet goed is. We boeken tijdswinst, want zullen in de voorbereiding niet meer vanaf nul moeten beginnen.”