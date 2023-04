Man krijgt schadevergoeding van 18.000 pond nadat baas hem “drama queen” noemde

Een Britse werkgever moet aan één van zijn voormalige werknemers 18.000 pond schadevergoeding betalen nadat hij een discriminatierechtszaak verloor. De baas had zijn werknemer een ‘dramaqueen’ genoemd, nadat die zich geuit had als homoseksueel.

De Brit Michael Hollingworth spande onlangs een rechtszaak aan tegen zijn voormalige werkgever. De man werkte als steward in een club en uitte zich onlangs als homo. Nadat hij dat gedaan had, werd hij naar eigen zeggen heel anders behandeld op het werk. “Ik weet niet zeker of dit gaat werken in een Sport en Sociale Club”, zou zijn baas gezegd hebben.

Op diezelfde dag zou zijn baas al naar iemand gebeld hebben en die persoon een job hebben aangeboden. Toen Hollingworth vroeg of hij de persoon in kwestie mocht opbellen, wilde zijn baas de contactgegevens niet delen. Hij zei dat dat de privacyregels zou schenden en noemde Hollingworth daarop een ‘drama queen’. Een maand later werd de man ontslagen omwille van een afwijking in de financiën van de club.

Hollingworth stapte naar het gerecht en diende een klacht in voor discriminatie omwille van zijn seksuele geaardheid. Die won hij en de rechter kende hem een schadevergoeding van zo’n 18.000 pond (zo’n 20.000 euro) toe.

(sgg)