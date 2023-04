Een week in het spoor van Cercle in aanloop naar clash van het jaar aan de Gaverbeek

De doelstelling is helemaal anders maar Cercle Brugge en Zulte Waregem spelen zondag hun laatste kaarten uit. Drama en ultiem geluk en ontlading zullen dicht bij mekaar liggen aan de Gaverbeek. Wij volgden een weekje in het groen-zwarte spoor en stelden vast dat het meer dan ooit leeft bij Cercle.

Zondag 16 april: training op de fiets

De ochtend na de zege tegen STVV worden de spelers weer op het stadion verwacht voor het ontbijt en nadien hersteltraining. Er wordt besloten om eropuit te trekken met de fiets. Het performance departement besluit dat het aangewezen is om even een alternatieve training in te lassen en de natuur in te trekken. De trainers analyseren beelden van de komende tegenstander Zulte Waregem.

Maandag 17 april: veel werk op de plank

De sportieve tak heeft vrij, maar voor management en medewerkers is het alle hens aan dek. Achtste worden betekent dat er nog zes extra matchen volgen, waarvan drie thuis en mogelijk nog een thuisderby tegen Club. Die Europe play-offs starten al volgend weekend en bij Cercle zitten ze niet inbegrepen in het abonnement. Dat betekent dus een wervingscampagne voorbereiden, prijzen bepalen en regelingen treffen met stad, politie en leveranciers. De telefoon staat intussen roodgloeiend, want iedereen wil erbij zijn aan de Gaverbeek.

Dinsdag 18 april: bezoekersvak Gaverbeek uitverkocht

De spelers melden zich weer op Jan Breydel voor ontbijt en training. De 750 beschikbare tickets van zondag vliegen de deur uit en het bezoekersvak is direct uitverkocht. Terwijl commercieel directeur Jeroen Ost zich sterk maakt dat hij het aantal abonnementen volgend jaar wil verdubbelen, maken Luxemburgse media een reportage met Hugo Siquet en verklapt Winkel Sport dat het Jong Cercle-aanvoerder Jef Vandemaele aantrok.

Woensdag 19 april: groot scherm in groene ‘Blauwe Zaal’

Cercle behaalt de Belgische en Europese licentie voor 2023-24. Of Charles Vanhoutte er dan nog zal bij zijn, is niet zo duidelijk. De kapitein was einde contract en Cercle lichtte de optie, maar de besprekingen lopen moeizaam. Na eerst KV Kortrijk trekt nu vooral AA Gent aan zijn mouw. Fans zonder ticket kunnen zondag gratis terecht in ‘De Blauwe Zaal’ in Sint-Kruis, die voor de gelegenheid helemaal groen kleurt. Blauw ligt gevoelig, begrijpt u wel.

Donderdag 20 april: beter voorkomen dan genezen

Koud en grijs in Brugge, maar er wordt in de voormiddag toch intens getraind. De plannen voor een eventuele Europe play-offs krijgen vaste vorm. Ook voor de spelers maakt dat verschil uit. De strijd voor het laatste Europese ticket zou pas op 26 juni beslecht worden, terwijl de nieuwe competitie alweer start eind juli. Zorgen voor morgen, maar beter voorkomen dan genezen. Met de politie van Waregem en Essevee zelf wordt intussen overlegd over de praktische organisatie voor zondag.

Vrijdag 21 april: niet op afzondering

De match van zondag begint nu echt te leven. Miron Muslic blijkt tijdens zijn persconferentie weer één grote brok energie. “Zulte Waregem heeft alles te verliezen, wij alles te winnen”, meldt hij. Zaterdag is er nog training maar geen afzondering. “We hebben een normale en perfecte week achter de rug. We komen zondagochtend weer samen voor ontbijt, de bespreking en rust op hotel. We zullen er meer dan ooit helemaal klaar voor zijn.”