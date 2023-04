Commissie tegen pedocriminaliteit van Vaticaan gaat bisschoppen opleiden

Paus Franciscus had in 2014 al een pontificale commissie opgericht om minderjarigen te beschermen tegen pedocriminelen binnen de Kerk. Die commissie gaat nu gedurende drie jaar intens samenwerken met het ministerie van Evangelisatie.

De commissie werd recent onderworpen aan strenge kritiek nadat in maart haar meest invloedrijke lid was opgestapt. Hans Zollner had de commissie ervan beschuldigd niet transparant te zijn en structurele problemen te hebben.

Het akkoord van vrijdag houdt onder meer in dat bisschoppen die niet in de buurt van Rome wonen ter plaatse zullen worden opgeleid over hoe ze met slachtoffers moeten omgaan en programma’s daaromtrent op te richten.

“Mochten we in het verleden beter zijn geïnformeerd over de bescherming van minderjarigen en hoe hun problematieken te begrijpen, dan was de geschiedenis van de kerk heel anders geweest”, klinkt het vrijdag bij kardinaal O’Malley. “We trachten steeds een overlever mee te nemen zodat nieuwe bisschoppen rechtstreeks horen hoe dramatisch deze criminele feiten het leven van slachtoffers kunnen veranderen en beïnvloeden.”

Paus Franciscus had de commissie gevraagd met de bisschoppenconferenties samen te werken om ervoor te zorgen dat zij in staat zijn de slachtoffers te begeleiden en met hen samen te werken. Gevraagd naar de kritiek op de commissie, zegt O’Malley dat er bij de oprichting in 2014 “onrealistische verwachtingen waren over wat deze groep vrijwilligers zou kunnen doen om de problemen van aanranding in de kerk en in de wereld op te lossen”.