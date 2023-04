Voor Faïz Selemani wordt de match tegen ex-Club Union extra speciaal: “Voor het eerst tegen mijn maatje Teddy Teuma”

De laatste speeldag van de reguliere competitie in de Jupiler Pro League belooft een speciale wedstrijd te worden voor iedereen die KV Kortrijk een warm hart toedraagt. Clublegende Kristof D’Haene (32) hangt na acht seizoenen bij de Kerels zijn voetbalschoenen aan de haak. “Het zal emotioneel worden voor Kristof”, zegt Faïz Selemani. “Hij heeft altijd alles gegeven voor deze club en zal een mooi afscheid krijgen. Ik heb niet enkel op het veld een goede band met hem, ook naast het veld kunnen we goed met elkaar opschieten. Ik vind het jammer voor hem, maar als je te veel pijn hebt, moet je stoppen.”

Niet enkel D’Haene zal de fans van de Veekaa uitzwaaien. Ook coach Bernd Storck (60) én misschien ook Faïz Selemani zullen voor de allerlaatste keer te zien zijn in het Guldensporenstadion. “Over hen is het ondertussen geweten, maar ik kan nog niet met zekerheid vertellen dat ik hier volgend seizoen niet meer ben”, aldus de Comorees. “Vorig jaar dacht ik ook vertrokken te zijn naar Genk of Al-Ahly. Mijn makelaar zal gewoon wel zijn werk doen zoals ik je al eens zei. Ik focus me nu op die laatste wedstrijd tegen Union, een belangrijke voor mezelf. Ik kom voor het eerst mijn maatje Teuma tegen op het middenveld, er zullen leuke duels uitgevochten worden. We hebben er al over gepraat. Hij kijkt er ook naar uit.”

Geen spijt

In de zomer van 2019 versterkte Selemani de troepen van Kortrijk. Hij kwam via de Wet van '78 over van Union. “Of ik spijt heb van die transfer? Zeker niet. Ik ben altijd gelukkig geweest bij KV Kortrijk. Een keuze maak je nu eenmaal. Ik ben echt trots op Union dat ze het zo goed doen. Ik ben fier op hun prestaties in de competitie en in Europa, maar ik vind het niet erg dat ik daar niet bij ben. Ik had er een goede tijd met Percy Tau en Youssoufou Niakaté. Wat een aanval hadden we toen in tweede klasse. Met Youssoufou heb ik nog geregeld contact. We hadden een mooie tijd toen en dat beseffen de fans van Union ook wel. Dat ik nu niet meer graag gezien word door hen is jammer, maar dat is nu eenmaal voetbal. Zondag willen we het seizoen goed afsluiten en Kristof gewoon een mooi vaarwel schenken.”