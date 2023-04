Bijna 2.650 kinderen vinden geen plaats in Brussels basisonderwijs

De inschrijvingen voor een plaats in het Nederlandstalig basisonderwijs in Brussel voor volgend schooljaar zijn afgerond. De vraag om een plaats overtreft nog steeds ruimschoots het momenteel beschikbare aanbod. In totaal 5.628 aanmeldingsdossiers werden ingediend. Voor 2.627 kinderen is momenteel echter geen plaatsgevonden. Dat meldt het Lokaal Overleg Platform Brussel Basisonderwijs vrijdag.

Tussen 28 februari en 21 maart werden 5.628 aanmeldingsdossiers ingediend door ouders die hun kind voor volgend schooljaar wilden inschrijven in het Nederlandstalig basisonderwijs in Brussel. De beschikbare capaciteit voor het schooljaar 2023-2024 bedraagt 38.810 plaatsen, 107 plaatsen meer dan voor het huidige schooljaar.

Ouders die een dossier indienden, kregen vandaag te horen of hun kind volgend jaar kan starten in één van de scholen die ze kozen. Voor de ouders van 3.001 kinderen was dit antwoord positief. Van de kinderen die een plaats kregen toegewezen (exclusief de vooraf aangemelde broers en zussen), kan 68 procent terecht in de eerste schoolkeuze. “Voor een grote groep, 2.627 kinderen, werd momenteel echter geen plaatsgevonden. Ondanks de forse capaciteitsverhogingen de voorbije jaren blijft het tekort groot”, aldus het LOP Brussel Basisonderwijs. Vorig jaar was na het afsluiten van de inschrijvingen voor 2.997 kinderen geen plaatsgevonden.

De grootste aantallen niet toegewezen leerlingen, situeren zich in het kleuteronderwijs (onthaalklas en eerste kleuterklas) en in het eerste leerjaar. Er zitten ook 37 procent ‘schoolveranderaars’ in de aanmeldingen. Wanneer deze kinderen inschrijven in de nieuwe school, komt hun huidige plaats opnieuw vrij, stipt het persbericht aan.

In vergelijking met vorig jaar stelt het LOP een daling van het totaal aantal aanmeldingen vast: 5.628 tegenover 6.161 vorig jaar. Een mogelijke oorzaak kan de kortere aanmeldingsperiode zijn die opgelegd werd in het nieuwe inschrijvingsdecreet.

Net zoals de voorgaande jaren blijft het LOP aandacht vragen voor het capaciteitsprobleem in het kleuteronderwijs, waar de vraag veel groter blijft dan het aanbod. “Gezien het belang van kleuteronderwijs in functie van onderwijsparticipatie mag dit capaciteitsprobleem niet van de agenda verdwijnen.”