Van racisme verdachte PSG-coach Christophe Galtier dient klacht in voor laster en doodsbedreigingen

Het parket van Parijs bevestigde aan AFP dat het nationale centrum tegen de bestrijding van online haat een klacht van Galtier ontvangen heeft. De klacht is gericht tegen voormalig sportief directeur van Nice Julien Fournier en de journalisten Daniel Riolo en Romain Molina, wegens smaad en in gevaar brengen door verspreiding van informatie. Ook werd klacht neergelegd tegen een niet nader genoemd persoon voor intimidatie en doodsbedreigingen.

“We hopen dat de procureur van Parijs met dezelfde snelheid zal handelen als de procureur van Nice, zodat Christophe Galtier zo snel mogelijk verlost is van deze zaak”, benadrukte Martin. Hij voegde er nog aan toe dat zijn cliënt nog niet verhoord is geweest door de rechercheurs van de politie van Nice.

Vooronderzoek

Freelance journalist Molina en radiozender RMC onthulden een e-mail gericht aan het clubbestuur van Nice waarin Fournier, die in onmin leefde met Galtier, de volgende uitspraken aan de huidige PSG-coach toeschreef: “Hij antwoordde toen dat ik rekening moest houden met de realiteit van de stad en dat we niet zoveel zwarten en moslims in het team konden hebben” en “hij vertelde me dat hij het team grondig wilde veranderen, waarbij hij ook aangaf het aantal moslimspelers zo veel mogelijk te willen beperken”.

Het parket van Nice heeft bijgevolg een vooronderzoek ingesteld wegens verdenking van “discriminatie op grond van vermeend ras of religieuze overtuiging” en afgelopen vrijdag zijn huiszoekingen verricht in de burelen van Nice. Daarnaast deelde Nice-voorzitter Jean-Pierre Rivère donderdag mee aan l’Équipe en Nice-Matin dat hij deze week ondervraagd is geweest.