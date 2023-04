Enorme goudroof op grootste luchthaven in Canada

De regionale politie heeft The Royal Canadian Mounted Police om hulp gevraagd in het onderzoek naar de goudroof die maandag plaatsvond op de Toronto Pearson International Airport, de grootste luchthaven in Canada. De roof werd donderdag bekendgemaakt door politie-inspecteur Stephen Duivesteyn van de Peel Regional Police tijdens een persconferentie aan de luchthaven.

“Een vliegtuig kwam hier (maandag, red.) in de vroege avond aan op de luchthaven. Volgens de normale procedure werd het vliegtuig uitgeladen en werd de vracht naar een opslagplaats gebracht”, verklaarde inspecteur Duivesteyn. Daar bleek even later dat een container verdwenen was, waarna de politie werd ingelicht.

Archiefbeeld: cargo wordt geladen op een vliegtuig op Toronto Pearson International Airport. — © AFP

De container was “op illegale wijze verwijderd” uit de opslagplaats. Het ging volgens Duivesteyn om een kleine container van zo’n “vijf vierkante voet” (ongeveer een halve vierkante meter), met “een lading van hoge waarde”. “Hij bevatte goud, maar ook andere voorwerpen die geld waard zijn.”

“Geen gevaar voor passagiers”

Het is op dit moment niet duidelijk wie achter de diefstal zit. Er zijn nog geen arrestaties verricht. Ook is niet bekend hoe het goud uit de luchthaven werd ontvreemd.

Het vliegveld wordt vaak gebruikt om goud dat in de Canadese provincie Ontario gedolven wordt naar klanten wereldwijd te vervoeren. De politie weigerde bekend te maken waar het vliegtuig vandaan kwam en kon niet bevestigen of het goud nog in het land is.

Het zou gaan om een van de grootste diefstallen ooit in Canada. “Dit is erg zeldzaam”, verklaarde Duivesteyn. Het is evenwel niet de eerste keer dat goud wordt gestolen van een luchthaven in Toronto. In 1952 werden zes houten kratten met 215.000 dollar aan goud gestolen uit een opslagplaats op de Malton luchthaven en op een vliegtuig naar Montreal geladen. De diefstal werd nooit opgelost.

De politie maakte niet bekend welke luchtvaartmaatschappij betrokken was bij de goudroof van maandag, maar volgens The Guardian zou het om Air Canada gaan.

Volgens inspecteur Duivesteyn gaat het om een “geïsoleerd incident” en is er geen gevaar voor de openbare veiligheid. Reizigers “moeten niet bezorgd zijn”.