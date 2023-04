Huisanalisten Franky Van der Elst en René Vandereycken fileren de razend spannende slotspeeldag: “Hopelijk voor Vandenhaute houdt de harde kern van Anderlecht zich koest”

Zelden stond er op de slotspeeldag van de Jupiler Pro League nog zoveel op het spel. Daarom zetten we Franky Van der Elst (61) en René Vandereycken (69) in extremis nog eens samen. Onze huisanalisten nemen het klassement en een rekenmachine bij de hand en gebruiken hun gezond verstand. “Van OHL of Standard zal het wel niet meer komen zeker?”