Vooruit komt met opmerkelijk plan tegen lerarentekort: partij wil startende leerkrachten minder uren laten doen

Laat beginnende leerkrachten minder uren kloppen. Het is ietwat contra-intuïtief, maar de partij Vooruit lanceert het voorstel wel degelijk om het lerarentekort terug te dringen. “We willen de werkdruk verlagen door de klassieke lesopdracht van 22 lesuren te hervormen naar een schoolopdracht van 38 uur, gespreid over een gewone werkweek”, zegt voorzitter Conner Rousseau.

Beginnende leerkrachten moeten volgens Vooruit minder lesgeven, maar meer ruimte krijgen voor voorbereiding, overleg en bijscholing. Ervaren leerkrachten, die minder voorbereiding nodig hebben, kunnen die beginners begeleiden. Zo verlaagt de werkdruk voor iedereen en wordt het beroep van leraar aantrekkelijker, is de redenering. “Het is ook goed voor leerlingen”, zegt Vlaams fractieleidster Hannelore Goeman (Vooruit). “Leerkrachten krijgen zo de ruimte om hun lespakketten aan te passen aan de noden van hun leerlingen.”

Verkiezingen

Rousseau en Goeman lanceren het voorstel in het kader van de ‘Grote Onderwijsdag’ die Vooruit vandaag organiseert in Sint-Niklaas. Er worden allerlei voorstellen besproken door leerkrachten, directeurs, experts, ouders en politici. Met de focus op drie thema’s: het lerarentekort, de taalachterstand en de dalende onderwijskwaliteit.

Voor Rousseau is Onderwijs één van de kernthema’s richting de verkiezingen van 2024. Eerder liet hij al verstaan dat zijn partij, mocht ze in een volgende Vlaamse regering belanden, graag de nieuwe minister van Onderwijs zou leveren. Vooral om een breuk te maken met het N-VA-beleid van de voorbije jaren. “Vlaanderen is een kenniseconomie. Wij hebben geen olie, geen diamant, geen gas in onze grond. Onze grondstoffen zijn onze handen en onze hoofden. En daar speelt onze Vlaamse regering nu mee. Ze speelt met onze jongeren, met onze toekomst, met onze welvaartsstaat”, zegt Rousseau. “We moeten de job van leerkrachten opnieuw aantrekkelijk maken. We moeten de werkdruk verlagen zodat minder leerkrachten uitvallen en onze lerarenteams groter worden. Zo verhogen we het niveau van ons onderwijs en versterken we onze welvaartsstaat.”