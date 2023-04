Schoolbuschauffeur wil leerlingen lesje leren, maar riskeert nu vervolging wegens kindermishandeling

Brian Fitzgerald (61), een schoolbuschauffeur uit Castle Rock in Colorado, werd onlangs ontslagen nadat hij aangeklaagd werd wegens kindermishandeling. In een bewakingsvideo van zijn bus is te zien hoe de man de kinderen aanmaant om fatsoenlijk neer te zitten. “Jullie moeten op jullie stoel zitten”, klinkt het. “Willen jullie zien hoe gevaarlijk dit is?”, vraagt hij aan de kinderen. Daarop remde hij bruusk, waardoor enkele kinderen uit hun stoel vlogen. Enkelen botsten daardoor met hun hoofd tegen de stoel voor hen of tegen het raam. “Heb je dat begrepen? Daarom moet je op je plaats zitten”, zei Fitzgerald toen. “Draai je om en ga netjes zitten. Als jullie dat niet kunnen, krijgen jullie een aantekening. Hebben jullie dat begrepen?”

Een van de kinderen zou daarna naar zijn of haar ouders gebeld hebben om het incident aan te kaarten omdat een van de kinderen een verwonding aan de wang opliep. Fitzgerald zou later aan de politie verklaard hebben dat hij de kinderen ‘een lesje wilde leren.’

De man verontschuldigde zich later voor het incident, maar werd ontslagen. “Het rijden met de bus van en naar school zou een gelukkige, plezierige ervaring moeten zijn voor studenten”, zei het Douglas County School District. “Het gedrag en de acties van deze buschauffeur zijn volledig onaanvaardbaar. We zijn de ouders en de directeur, die dit incident hebben gemeld zeer dankbaar, zodat we snel actie konden ondernemen en ervoor konden zorgen dat deze chauffeur nooit meer achter het stuur van een DCSD-bus mocht plaatsnemen.”

Later werd er nog een klacht ingediend tegen de man. Dat voor 29 gevallen van kindermishandeling zonder verwondingen en eentje voor kindermishandeling met verwondingen.

(sgg)