Parket van Brussel op zoek naar “mogelijk gevaarlijke geïnterneerde” Mohamed Ben Brahim (65)

Mohamed Ben Brahim staat onder toezicht van de Strafuitvoeringsrechtbank van Brussel voor seksueel misbruik, wederrechtelijke opsluiting en verkrachting. Het parket meldt dat hij geïnterneerd is en als gevaarlijk beschouwd moet worden. Hij is 65 jaar en heeft de Marokkaanse nationaliteit.

Hebt u Mohamed BEN BRAHIM gezien of weet u waar hij verblijft, neem dan contact op met de politie via opsporingen@police.belgium.eu. U kan ook steeds getuigen via het gratis nummer 0800 30 30 0.