Philippe Albert over het wisselvallige seizoen van ex-clubs Anderlecht en KV Mechelen: “Malinwa heeft sinds het bereiken van de bekerfinale nog maar weinig laten zien”

Mechelen

Anderlecht - KV Mechelen blijft een speciale ontmoeting voor Philippe Albert. De houthakker van Bouillon, die later Prince Albert werd, heeft zijn Gouden Schoen van 1992 te danken aan een succesvolle passage bij beide clubs. Dertig jaar later beleven zijn ex-teams een absurd seizoen. Ondermaats in eigen land, maar wel op de afspraak in de (Belgische en Europese) beker. “Je mag 60 tot 70 jaar teruggaan in de tijd: voor iedereen die ooit bij Anderlecht speelde, is het ondenkbaar dat de competitie op 23 april stopt.”