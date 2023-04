De Rotterdamse topadvocate Inez Weski (67) is opgepakt. Ze zou berichten van haar cliënt, gangster Ridouan Taghi, vanuit de gevangenis naar de buitenwereld hebben doorgespeeld. Waarmee de “pitbull in toga” nu niet alleen beroemd, maar ook berucht is. Maar wie gaat er schuil achter haar opvallende zwartomrande ogen?