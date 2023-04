Duitse minister vindt beperkte aanvallen door Oekraïne op Rusland acceptabel

Het is in zo’n oorlog “volkomen normaal dat de aangevallen partij oprukt in vijandelijk gebied, bijvoorbeeld om aanvoerroutes af te snijden”, zei hij donderdagavond tegen de Duitse omroep ZDF. “Zolang er geen steden, burgers of burgergebieden worden aangevallen, zal men dat noodzakelijkerwijs moeten accepteren.”

Tegelijkertijd maakte Pistorius duidelijk dat het Westen in gedachten moet houden “hoe deze oorlog wordt uitgevochten” bij het nemen van beslissingen over wapenleveringen aan Kiev. “Als Oekraïne bepaalde soorten bommen eist die wereldwijd verboden zijn, dan moet je nee zeggen.”

De minister had het ook over een lidmaatschap van Oekraïne in de NAVO. “De deur staat op een kier, maar het is niet het juiste moment om hier nu over te beslissen”, zei hij tegen ZDF. Deze mogelijkheid kan volgens hem niet ernstig overwogen worden ten tijde van de oorlog die Rusland veertien maanden geleden begonnen is.

NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg had eerder donderdag Oekraïne beloofd dat de kwestie van het lidmaatschap op de volgende top van de NAVO, in juli in Vilnius, besproken zal worden. Stoltenberg zei tijdens een verrassingsbezoek aan Kiev ook dat “de toekomst van Oekraïne in de NAVO is”.