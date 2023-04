DE STEMMEN VAN ASSISEN. Met zijn laatste woorden duidde hij zijn moordenaar aan: “Hij heeft het gedaan”

Bij de noodcentrale krijgen ze in 2021 een opvallende oproep uit Diest: “Kom snel, er is hier iemand op een broodmes gevallen.” Als de politie en hulpdiensten arriveren, zien ze een man in een plas bloed. Kevin Van Gelder (39) leeft nog, en dat is cruciaal. Want met zijn laatste woorden zet hij de politie op weg naar de persoon die hem zonet heeft neergestoken: “Ik weet wie dit gedaan heeft...”