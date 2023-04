Vrouwen in VS mogen abortuspil blijven gebruiken

In de Verenigde Staten mogen vrouwen de abortuspil mifepriston blijven gebruiken. Dat heeft het Amerikaanse Hooggerechtshof vrijdagavond beslist. Eerder deze maand had een federale rechtbank in Texas beslist om de vergunning voor mifepriston op te schorten.

Mifespriston wordt voor ruim de helft van alle abortussen in de Verenigde Staten gebruikt. Het wordt in combinatie met misoprostol gebruikt om een miskraam op te wekken. Een federale rechter in de staat Texas had recentelijk echter beslist dat de distributie van de pil zou worden opgeschort, omdat er volgens hem onvoldoende rekening werd gehouden met de gezondheidsrisico’s. Daardoor zou de pil maandenlang niet beschikbaar zijn geweest.

De Amerikaanse regering stapte daarop naar het Hooggerechtshof in een poging om de toegang tot de abortuspil mifepriston te verzekeren. Dat Hof, dat na benoemingen door Donald Trump nochtans gedomineerd wordt door conservatieven, oordeelde vrijdag dat de abortuspil beschikbaar blijft in de VS. Eerder had het de toegang tot de pil ook al verlengd. In juni 2022 had het Hooggerechtshof de grondwettelijke garantie van abortus nog onderuit gehaald.

Na de beslissing beloofde de Amerikaanse president Joe Biden alvast om te blijven strijden “tegen politieke aanvallen op de gezondheid van vrouwen”. De organisatie voor familieplanning ‘Planned Parenthood’ heeft vrijdag het “goede nieuws” verwelkomd. “Dit is goed nieuws, maar de feiten blijven hetzelfde: de toegang tot mifepriston had nooit in gevaar mogen komen”, klinkt het op Twitter.