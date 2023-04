Belgische douane vernietigt ruim 2.300 blikjes Amerikaans bier

Op alle blikjes van het Miller High Life-bier prijkte de slogan ‘The Champagne of Beers’. Het Comité Champagne, de organisatie die de Champagne-industrie vertegenwoordigt, vond dat misleidend en een inbreuk op de beschermde oorsprongsbenaming van Champagne en diende een verzoek tot vernietiging in. Volgens het comité kan échte champagne alleen - volgens een traditionele methode - worden gemaakt met Chardonnay-, Pinot Noir- en Pinot Meunier-druiven.

(Lees verder onder de foto’s)

© AP

© AP

De Belgische douane ging in op het verzoek van het comité en vernietigde op 17 april alle 2.352 blikjes die onderweg waren naar Duitsland en in februari werden onderschept in de haven van Antwerpen. “De blikjes werden vernietigd met het grootste respect voor het milieu door ervoor te zorgen dat de hele lading, inhoud en verpakking op een ecologisch verantwoorde manier worden gerecycleerd”, aldus het Comité Champagne.

De slogan is nochtans niet nieuw. Miller High Life werd in 1903 gelanceerd en werd drie jaar later al gepromoot met ‘The Champagne of Bottle Beers’. In 1969 werd die slogan ingekort naar ‘The Champagne of Beers’.

“Elk jaar voeren we duizenden controles uit”, zo verklaarde Kristian Vanderwaeren, administrateur-generaal van de Belgische douane. “Als een vervalsing wordt bewezen, zoals hier het geval is, overleggen we met elkaar over de beslissing om de goederen te vernietigen en over de manier waarop we ze laten vernietigen.”

Molson Coors Beverage Co, de producent van Miller High Life, heeft in een reactie verklaard dat het “lokale regelgeving rond het woord champagne respecteert”. “Maar we blijven trots op ons bier, zijn bijnaam en zijn herkomst in Milwaukee”, zo luidde het in een persbericht. “We nodigen onze vrienden in Europa uit om eender wanneer naar de Verenigde Staten te komen en samen te proosten op het High Life.”

Ook de koper van de lading werd op de hoogte gebracht van de vernietiging “en heeft de beslissing niet betwist”, aldus het Comité Champagne.