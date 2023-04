Bestuurder rijdt in mist met hoge snelheid achteraan in op rijdende vrachtwagen

Bij een verkeersongeval op de E403 in Ruddervoorde raakte een bestuurder zaterdagochtend gewond. In de mist reed de wagen achteraan in op een vrachtwagen. Vier auto’s die daarna passeerden liepen schade op nadat de bestuurders over brokstukken reden.

Het ongeval gebeurde zaterdagochtend even na 7 uur op de E403 in Ruddervoorde. Het was op dat moment mistig en de zichtbaarheid was niet optimaal op de snelweg. Even voorbij de afrit van Ruddervoorde in de richting van Brugge ging het verkeerd. Om een onduidelijke reden knalde de bestuurder van een Opel Astra op hoge snelheid achteraan in op een rijdende vrachtwagen. De klap was zwaar. De Opel werd naar de zijkant gekatapulteerd en kwam daar tot stilstand op de pechstrook. De Poolse trucker kon zijn vrachtwagen ook op de pechstrook manoeuvreren maar de achterzijde van de vrachtwagen stak uit op de eerste rijstrook.

Passanten belden onmiddellijk de hulpdiensten waarna de federale wegpolitie, een ziekenwagen, een MUG en de brandweer ter plaatse kwamen. De brandweer werd opgeroepen omdat er sprake was dat de bestuurder gekneld zat in zijn voertuig maar dat bleek uiteindelijk niet het geval te zijn. De persoon werd wel met verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. (lees verder onder de foto)

Ook de truck liep veel schade op. — © jhm

Brokstukken

Door de zware klap lagen er veel brokstukken op beide rijstroken van de rijbaan. Niet alleen de Opel verloor onderdelen en brokstukken, ook de vrachtwagen raakte achteraan zwaar beschadigd en verloor de achterbumper. Meteen na het ongeval passeerden vier autobestuurders die de brokstukken niet konden ontwijken en over de soms scherpe onderdelen reden. Enkele van hen kregen daardoor schade aan de wagen of af te rekenen met een platte band. Zij parkeerden op de pechstrook voor de nodige vaststellingen. Een takeldienst liet daarom versterking aanrukken om alle wagens van de snelweg te halen. Door het ongeval zelf ontstond er weinig verkeershinder. Bij het opruimen van de brokstukken en het takelen van de wagens was de rechterrijstrook wel even versperd.