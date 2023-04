Net voor nieuwe onderhandelingen deelt CEO Delhaize video gericht aan personeel, vakbonden ontzet: “Ik ben hier sprakeloos door”

LEES OOK. Terwijl het blijft stormen bij Delhaize heeft Colruyt de crisis bij Dreamland al onder controle: “Het contrast kan niet schriller zijn” (+)

Zaterdag om 14 uur komen de vakbonden en de directie van Delhaize - onder leiding van een sociaal bemiddelaar - opnieuw samen in de hoop om uit de impasse te komen die nu al zes weken aanhoudt. Op 7 maart kondigde het bedrijf aan te willen stoppen met de uitbating van alle 128 eigen winkels en ze allemaal te willen overdragen aan zelfstandigen. Sindsdien bleven tal van winkels wekenlang gesloten, werd het distributiecentrum in Zellik geblokkeerd en kwam het meermaals tot opstootjes met stakend personeel.

Vrijdagnamiddag even voor 17 uur, de dag voor de nieuwe verzoeningspoging, liep er een nieuwe video binnen op het intranet van het bedrijf. Het betrof een negen minuten durende boodschap van CEO Xavier Piesvaux, gericht aan alle medewerkers. Na weken radiostilte wilde Piesvaux “zijn visie delen op de reis die we al een paar weken maken”, zo luidde het onder meer. “Ik denk dat ik jullie dat verschuldigd ben na deze zes weken waarin mogelijk onzekerheid, misschien zelfs frustratie bestond.”

Piesvaux benadrukte echter dat het ‘Toekomstplan’ de enige optie is om de toekomst van het bedrijf veilig te stellen. “De resultaten van onze eigen supermarkten gingen de voorbije jaren voortdurend achteruit, terwijl voor de zelfstandige winkels het tegenovergestelde geldt.” De CEO verklaarde ook nog dat er geen angst om jobverlies moet zijn. “Alle werknemers van de betrokken supermarkten zullen hun job behouden, hun carrière kunnen voortzetten in hetzelfde filiaal én al hun salaris- en arbeidsvoorwaarden behouden tijdens de overgang.”

Dat het personeel zo hevig reageert op de plannen, was volgens Piesvaux “niet onverwacht”. Al riep hij de werknemers wel op om “alles in het werk te stellen om de toekomst van het bedrijf te garanderen”. “Naast het stakingsrecht vinden we dat ook het recht op werk gerespecteerd moet worden. Daarom blijven we de toegang tot onze winkels ook garanderen.”

“Klap in het gezicht”

De vakbondsafgevaardigden reageren bij RTBF fel op de videoboodschap, al doen ze dat wel op anonieme basis om de situatie niet nog meer te laten escaleren voor de nieuwe onderhandelingen. “Hoe kan hij zeggen dat het franchiseplan de enige optie is als er een paar uur later een nieuwe verzoeningsvergadering zal plaatsvinden?”, luidt het onder meer. “Eigenlijk vertelt hij hiermee dat onderhandelen geen zin heeft.”

Iemand anders spreekt dan weer over een “klap in het gezicht voor alle medewerkers die nog steeds hopen op een gebaar van openheid van de directie”. “Gewoon walgen”, zegt nog iemand anders. “Het is niets meer dan een nieuwe provocatie. Ik ben hier sprakeloos door.”

Opnieuw winkels gesloten

Ook zaterdag zijn opnieuw 9 Delhaize-winkels gesloten. Het gaat om drie winkels in Vlaanderen, drie in Brussel en drie in Wallonië. Het personeel protesteert er nog steeds tegen de plannen om de 128 eigen winkels te verzelfstandigen.

