Tv-studio’s Boortmeerbeek halen productie ‘Thuis’ niet binnen en sluiten in 2026 de deuren

De Tv-studio’s in Boortmeerbeek sluiten in 2026 na 35 jaar de deuren. Dat meldt bestuurder van eigenaar Media Park Development Matthijs Casselman. De studio’s waren volgens Casselman in de running om vanaf 2025 de productie van de VRT-soap ‘Thuis’ te herbergen.

De televisiestudio’s in Boortmeerbeek werden in 1991 opgericht om er de productie van VTM-soap ‘Familie’ te huisvesten. Nadat de productie van de soapserie door DPG Media in 2017 aan het productiehuis Zodiak verkocht werd, verhuisde ‘Familie’ naar de AED Studio’s in Lint. In 2020 verkocht DPG Media de site aan Media Park Development BV, een investeringsvehikel van Matthijs en Johan Casselman.

Media Park Development was volgens Casselman in de running om de productie van ‘Thuis’ naar Boortmeerbeek te brengen. De beslissing over de productie van de soap, die in het kader van het transformatieplan van de VRT uitbesteed wordt, wordt pas op 24 april genomen, “maar het management van Eyeworks liet reeds op 21 april weten dat de productie van ‘Thuis’, die vandaag in de Manhattan in Leuven plaatsvindt, tegen 2025 naar een nieuwe site in Leuven zal verhuizen, die - wellicht - samen met ontwikkelaar ‘De Hoorn’ gerealiseerd zal worden”, klinkt het.

“Media Park Development betreurt de sluiting van de mediasite en het feit dat de productie van Thuis niet binnengehaald wordt. Dergelijke langetermijnproductie (10 + 10 jaar vast) zou de belangrijke investeringen in de mediasite immers wél verantwoorden”, aldus Casselman nog. Media Park Development zegt zich ook “ernstige vragen” te stellen bij de wijze hoe de gunningsprocedure van het ‘Thuis’-dossier verlopen is, “maar wenst geen verdere polemiek hieromtrent”.