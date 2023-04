Philip staat na voetbalmatch klaar met emmer water tegen wildplassers: “Sommigen komen tot helemaal in mijn tuin om hun rits open te trekken”

Sint-Truiden

Als de nood hoog is na de thuismatch van STVV nu zondag, kan je maar beter niet gaan plassen tegen een haag in de Fabrieksstraat. Bewoner Philip Ectors ligt immers op de loer met een emmer water, hij is de stoet van wildplassers in zijn tuin na voetbalwedstrijden spuugzat. “Sommige benevelde voetballiefhebbers komen zelfs tot helemaal in mijn tuin om hun rits open te trekken.”