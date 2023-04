Dronken bestuurster rijdt rechtdoor op rotonde, wagen vliegt enkele meters de lucht in

Dronken bestuurster vliegt over rondpunt in stekene — © ypw

Stekene

Ter hoogte van Drieschouwen in Stekene is vrijdagochtend een wagen over een rotonde gevlogen. De twee inzittenden, twee vrouwen, raakten niet gewond. Ze werden na een medische check en een alcohol- en drugstest meegenomen naar het commissariaat.