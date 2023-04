Maandag staking in luchthaven Berlijn

De Duitse vakbond Verdi heeft opgeroepen tot een staking maandag in de luchthaven van Berlijn. De staking op Flughafen Berlin-Brandenbrug gaat maandagochtend 3.30 uur in en loopt tot middernacht. Dat meldt de vakbond zaterdag.

De stakingsoproep is gericht naar werknemers actief in de beveiliging, bij de controle van passagiers en controle van personeel en goederen. Brussels Airlines en Ryanair vliegen vanuit Zaventem naar Berlijn.

Donderdag en vrijdag waren er gelijkaardige stakingen van de invloedrijke vakbond in de luchthavens van Düsseldorf, Hamburg en Keulen/Bonn. Vrijdag was dat ook geval in Stuttgart en Karlsruhe/Baden-Baden. Die stakingen leidden tot vele geschrapte vluchten. In Karlsruhe wordt ook zaterdag nog gestaakt.

Het beveiligingspersoneel op de luchthavens staakt omdat onderhandelingen tussen de vakbond en werkgevers tot nu toe niets hebben opgeleverd. Die gaan onder meer over toeslagen voor nacht- en weekenddiensten. Ook toeslagen voor het werken op feestdagen en overuren komen aan bod. De gesprekken gaan eind april weer verder.

De voorbije maanden waren er stakingen in het Duitse openbaar vervoer, maar ook in de crèches en ziekenhuizen en bij de vuilnisophalers.

Zaterdag zitten vakbonden en werkgevers van de openbare sector voor een vierde onderhandelingsronde rond de tafel.