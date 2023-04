Noodtoestand door assenregen van vulkaanuitbarsting op Russisch schiereiland Kamtsjatka

Op het Russische schiereiland Kamtsjatka, in het Russische Verre Oosten, is in de buurt van de Sjiveloetsj-vulkaan de noodtoestand uitgeroepen vanwege de ergste assenregen in decennia. Dat meldt het hoofd van de regionale autoriteit Oleg Bondarenko zaterdag.

Drie dorpen, waaronder Kljoetsji, zijn het zwaarst getroffen en zijn bedekt door een dikke laag vulkaanassen. Door de noodtoestand kunnen de lokale autoriteiten bijvoorbeeld het verkeer beperken en bedrijven stilleggen, maar ook de mogelijkheden om hulp te bieden uitbreiden.

De vulkaan barstte uit op 11 april en spuwde een 20 kilometer hoge aswolk te lucht in. Een 20 centimeter dikke laag as bedekt auto’s, huizen en straten, aldus de lokale media. Volgens vulkanologen gaat het om de ergste assenregen in zestig jaar.

De Sjiveloetsj is een 3.300 meter hoge stratovulkaan, die de noordelijkste en meest actieve vulkaan is op Kamtsjatka, een schiereiland op 6.600 kilometer ten oosten van Moskou. Op het schiereiland bevinden zich zo’n 160 vulkanen, maar slechts een twintigtal daarvan is actief. De vulkanen van Kamtsjatka staan op de werelderfgoedlijst van Unesco.

