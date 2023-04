Dodentol blijft nog altijd oplopen na zware aardbeving in Turkije in Syrië

Het aantal dodelijke slachtoffers van de aardbevingen van begin februari in Turkije en Syrië blijft oplopen. In Turkije is de dodentol zaterdag opgetrokken tot 50.782, verklaarde minister van Binnenlandse Zaken Süleyman Soylu aan zender CNN Türk. Onder hen zowat 7.300 vluchtelingen en migranten.

Intussen is al sprake van meer dan 57.000 mensen die het leven lieten in het zuidoosten van Turkije en het noorden van Syrië. Alleen in Turkije is al sprake van meer dan 2 miljoen mensen zonder een dak boven hun hoofd.

Soylu liet nog weten dat voor de presidents- en parlementsverkiezingen van 14 mei veiligheidsmaatregelen genomen zullen worden in het rampgebied, zonder evenwel in detail te gaan. Zowel in scholen als containers zal er gestemd kunnen worden.

Op 6 februari troffen twee aardbevingen met magnitudes van 7,7 en 7,6 het zuidoosten van Turkije en het noorden van Syrië.