Erkenning geschorst van Orpea-woonzorgcentrum in Hulshout

De Franse rusthuizengroep baat in ons land een zestigtal woonzorgcentra uit, maar zit in slechte papieren. — © REUTERS

Het Agentschap Zorg en Gezondheid heeft de erkenning geschorst van woonzorgcentrum De Hoef in Hulshout. Het centrum behoort tot de Franse groep Orpea, die in slechte papieren zit.

Nadat het bewuste woonzorgcentrum al ‘onder verhoogd toezicht’ werd geplaatst, is het deze week ook op de zwarte lijst van centra geplaatst waarvan de erkenning werd geschorst. “Dat betekent dat het de komende zes maanden geen nieuwe bewoners meer mag opnemen”, zegt Joris Moonens, woordvoerder van het Agentschap Zorg en Gezondheid. “Dat geeft het centrum ruimte om werk te maken van een betere organisatie en de bestaande tekortkomingen aan te pakken.”

Welke dat precies zijn, wil of kan de woordvoerder niet zeggen. “’Onze inspecteurs zullen geregeld langsgaan om te zien hoe alles evolueert. We willen absoluut vermijden dat we de erkenning definitief moeten intrekken, want dat heeft een bijzonder grote impact op de bewoners. Maar wij gaan ervan uit dat de potentie aanwezig is om het schip nog te keren. Een definitieve sluiting ligt zeker nog niet op tafel.”

WZC De Hoef maakt deel uit van Orpea, de Franse rusthuizengroep die in eigen land zwaar in opspraak kwam. De Belgische tak, die een zestigtal centra uitbaat en circa 4.000 medewerkers telt, zit financieel in slechte papieren: begin april nog sloten directie en vakbonden een sociaal akkoord over de sluiting van tien vestigingen, waarvan drie in Vlaanderen.