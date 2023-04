Vrachtwagen verliest grote lading sla op E40, twee rijstroken tijdlang versperd

Een vrachtwagen is zaterdagnamiddag een lading sla verloren op de E40 ter hoogte van de wegenwerken in Erpe-Mere. Het incident zorgde voor file op de autosnelweg.

Het incident vond zaterdagnamiddag plaats op de E40 in Erpe-Mere. Een vrachtwagen gevuld met sla verloor er zijn lading en kwam op het wegdek terecht. Twee rijstroken raakten daardoor versperd. Het was al snel filerijden vanaf Wetteren voor wie richting Brussel moest. De brandweer kwam ter plaatse om de bakken met sla op te ruimen.

Het is niet de eerste keer dat een vrachtwagen een lading verliest of omkantelt ter hoogte van de werken. Eerder verloor ook al twee keer een vrachtwagen lege flesjes op de autosnelweg. Ter hoogte van de wegenwerken geldt er een snelheidsbeperking. Het Agentschap Wegen en Verkeer nam al maatregelen om te proberen vermijden dat dergelijke incidenten zich nog zouden herhalen op de plaats waar een niveauverschil aanwezig is in het wegdek.